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"Это было что-то невероятное". Лукашенко рассказал об операции партизан по подрыву самолета А-50 и заявил, что "террорист украинских спецслужб" якобы задержан

Лукашенко рассказал свою версию событий вокруг подрыва российского А-50 в белорусских Мачулищах
Лукашенко рассказал свою версию событий вокруг подрыва российского А-50 в белорусских Мачулищах
Фото: president.gov.by

Называющий себя президентом Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что организатор подрыва российского самолета-разведчика А-50 на аэродроме Мачулищи и 20 его сообщников якобы задержаны белорусскими силовиками. Подробный рассказ Лукашенко об этих событиях опубликовало освещающее его деятельность агентство БЕЛТА.

Лукашенко заявил, что подготовку якобы "террориста украинских спецслужб" – IT-специалиста с российским и украинским паспортами, который родился в Кривом Роге Днепропетровской области и некоторое время проживал в Крыму, – СБУ и ЦРУ начали в Киеве "полгода или восемь месяцев назад", а "завербовали" его еще в 2014 году.

Ссылаясь на белорусский КГБ, самопровозглашенный президент заявил, что у организатора партизанской операции якобы есть родственники в Киеве и Австрии.

Лукашенко заявил, что при подготовке "диверсанта" использовались "самые высокие технологии".

"То, что мы увидели при реализации операции в Беларуси, – это действительно было что-то невероятное. Были задействованы самые высокие технологии. Он был обучен всему этому не за один месяц. После подготовки он был маршрутирован (так говорят в КГБ) на нашу территорию", – сказал он.

Лукашенко убежден, что, скорее всего, сотрудники ЦРУ создали для заброшенного в Беларусь руководителя операции в Мачулищах "специальную программу" и вручили ему "специальные телефоны", по которым "отлеживали каждый его шаг" в аудио- и видеорежиме.

"Второе мое невероятное удивление, когда вы, анализируя тысячи звонков, переговоров, встреч и разговоров разного рода мерзавцев за пределами и внутри нашей страны, вычислили его. Вот просто вычислили в кабинете. Когда вы зашли в эту точку, когда он лег на дно и ждал нового маршрута, вы его взяли в первой же этой квартире – под Боровлянами в каком-то там особняке садового товарищества", – похвалил Лукашенко белорусских силовиков, заявив о якобы задержании "террориста".

Называющий себя президентом Беларуси политик добавил, что на сегодняшний день на территории РБ задержаны якобы более 20 соучастников операции в Мачулищах, остальные прячутся за границей.

"Это для них, мы поняли, был весьма ценный человек" – так охарактеризовал Лукашенко якобы задержанного "агента", которого, по его утверждению, западным и украинским спецслужбам не удалось "вывести" с территории Беларуси.

Самопровозглашенный президент РБ добавил, что партизаны для подрыва А-50 "избрали маленький беспилотник", потому что, если бы они использовали большой, "то системы нашего слежения, конечно, его бы отследили". Он заявил, что именно те два беспилотника, которые были задействованы в подрыве А-50, использовались ранее в Украине для обучения тех, кому была поручена операция.

Контекст:

О повреждении российского военного самолета ДРЛО А-50 в результате двух взрывов на аэродроме Мачулищи в пригороде Минска 26 февраля проинформировала оппозиционная инициатива BYPOL, в которую входят бывшие силовики. По данным BYPOL, повреждения серьезные – пострадали передняя и центральная части А-50, его авионика и радиолокационная антенна, поэтому "самолет точно уже никуда не полетит".

Взрывы были результатом действий белорусских партизан, сообщили СМИ.

Представитель BYPOL Александр Азаров сказал "Радыё Свабода", что участники предполагаемой диверсии уже покинули Беларусь и находятся в безопасности. По информации журналистов, после взрывов на аэродроме Мачулищи белорусские пограничники усилили контроль на выезд из страны.

В Воздушных силах Украины подтвердили повреждение российского самолета ДРЛО А-50 в Беларуси. По данным СМИ, самолет покинул Беларусь и отправился на ремонт (в РБ этот факт поначалу отрицали).

2 марта белорусские партизаны показали видео приземления дрона на российский самолет-разведчик А-50 во время одного из разведывательных полетов. Издание NV опубликовало в Telegram 3 марта видео с дрона, с помощью которого белорусские партизаны взорвали А-50.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, самолет, КГБ, партизаны, аэродром, диверсанты, диверсия, беспилотники, технологии, страна-агрессор, российская агрессия, курьез, спецслужбы, война России против Украины, взрывы, операция, дезинформация, российские оккупанты
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