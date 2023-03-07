"Это было что-то невероятное". Лукашенко рассказал об операции партизан по подрыву самолета А-50 и заявил, что "террорист украинских спецслужб" якобы задержан

Лукашенко заявил, что подготовку якобы "террориста украинских спецслужб" – IT-специалиста с российским и украинским паспортами, который родился в Кривом Роге Днепропетровской области и некоторое время проживал в Крыму, – СБУ и ЦРУ начали в Киеве "полгода или восемь месяцев назад", а "завербовали" его еще в 2014 году.

Ссылаясь на белорусский КГБ, самопровозглашенный президент заявил, что у организатора партизанской операции якобы есть родственники в Киеве и Австрии.

Лукашенко заявил, что при подготовке "диверсанта" использовались "самые высокие технологии".

"То, что мы увидели при реализации операции в Беларуси, – это действительно было что-то невероятное. Были задействованы самые высокие технологии. Он был обучен всему этому не за один месяц. После подготовки он был маршрутирован (так говорят в КГБ) на нашу территорию", – сказал он.

Лукашенко убежден, что, скорее всего, сотрудники ЦРУ создали для заброшенного в Беларусь руководителя операции в Мачулищах "специальную программу" и вручили ему "специальные телефоны", по которым "отлеживали каждый его шаг" в аудио- и видеорежиме.

"Второе мое невероятное удивление, когда вы, анализируя тысячи звонков, переговоров, встреч и разговоров разного рода мерзавцев за пределами и внутри нашей страны, вычислили его. Вот просто вычислили в кабинете. Когда вы зашли в эту точку, когда он лег на дно и ждал нового маршрута, вы его взяли в первой же этой квартире – под Боровлянами в каком-то там особняке садового товарищества", – похвалил Лукашенко белорусских силовиков, заявив о якобы задержании "террориста".

Называющий себя президентом Беларуси политик добавил, что на сегодняшний день на территории РБ задержаны якобы более 20 соучастников операции в Мачулищах, остальные прячутся за границей.

"Это для них, мы поняли, был весьма ценный человек" – так охарактеризовал Лукашенко якобы задержанного "агента", которого, по его утверждению, западным и украинским спецслужбам не удалось "вывести" с территории Беларуси.

Самопровозглашенный президент РБ добавил, что партизаны для подрыва А-50 "избрали маленький беспилотник", потому что, если бы они использовали большой, "то системы нашего слежения, конечно, его бы отследили". Он заявил, что именно те два беспилотника, которые были задействованы в подрыве А-50, использовались ранее в Украине для обучения тех, кому была поручена операция.