Россия не способна производить новые радиолокационные самолеты А-50 – ГУР Минобороны Украины

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил 2 марта в эфире национального телемарафона, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Отвечая на вопрос, сколько у РФ осталось таких самолетов, Юсов отметил, что есть разные модификации А-50.

"Всего – нужно уточнить эту информацию – около 10 различных модификаций подобных самолетов было. Другое дело – не сколько их есть, а способность их производить. Вот производить новые подобные самолеты с подобными задачами по состоянию на сегодняшний день деградированная промышленность Российской Федерации не способна", – добавил он.

Defense Express писал в феврале 2022 года, что на вооружении российских военно-космических сил два А-50 и восемь модернизированных самолетов – А-50М. Всего, включая экспортные варианты и разные модификации, было произведено около 40 таких самолетов, сообщил портал Military-Today. Производство А-50 прекратилось в 1992 году.

Стоимость борта – от $330 до $500 млн. А-50 может одновременно передавать данные для наведения целей 12 истребителями, экипаж самолета – 15 человек.