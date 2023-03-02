Россия не способна производить новые радиолокационные самолеты А-50 – ГУР Минобороны Украины

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил 2 марта в эфире национального телемарафона, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".
Отвечая на вопрос, сколько у РФ осталось таких самолетов, Юсов отметил, что есть разные модификации А-50.
"Всего – нужно уточнить эту информацию – около 10 различных модификаций подобных самолетов было. Другое дело – не сколько их есть, а способность их производить. Вот производить новые подобные самолеты с подобными задачами по состоянию на сегодняшний день деградированная промышленность Российской Федерации не способна", – добавил он.
Defense Express писал в феврале 2022 года, что на вооружении российских военно-космических сил два А-50 и восемь модернизированных самолетов – А-50М. Всего, включая экспортные варианты и разные модификации, было произведено около 40 таких самолетов, сообщил портал Military-Today. Производство А-50 прекратилось в 1992 году.
Стоимость борта – от $330 до $500 млн. А-50 может одновременно передавать данные для наведения целей 12 истребителями, экипаж самолета – 15 человек.
О повреждении российского военного самолета ДРЛО А-50 в результате двух взрывов на аэродроме Мачулищи в пригороде Минска 26 февраля проинформировала оппозиционная инициатива BYPOL, в которую входят бывшие силовики. По данным BYPOL, повреждения серьезные – пострадали передняя и центральная части А-50, его авионика и радиолокационная антенна, поэтому "самолет точно уже никуда не полетит".
Взрывы были результатом действий белорусских партизан, сообщили СМИ.
Представитель BYPOL Александр Азаров сказал "Радыё Свабода", что участники предполагаемой диверсии уже покинули Беларусь и находятся в безопасности. По информации журналистов, после взрывов на аэродроме Мачулищи белорусские пограничники усилили контроль на выезд из страны.
В Воздушных силах Украины подтвердили повреждение российского самолета ДРЛО А-50 в Беларуси. По данным СМИ, самолет покинул Беларусь и отправился на ремонт.