СБУ разоблачила попытки российских спецслужб собирать разведданные в Украине от имени зарубежных СМИ

Россиян интересуют сведения о прилетах и их последствиях Фото: depositphotos.com

Для сбора закрытых сведений спецслужбы РФ задают вопросы в профессиональных сообществах и на онлайн-форумах украинских журналистов, делая вид, что готовят сюжеты или документальные фильмы о вторжении в Украину.

"В первую очередь врага интересуют сведения о результатах российских ракетных ударов по украинским городам, в том числе локации прилетов и их последствия. При предоставлении соответствующих медиафайлов или текстовых сообщений авторы объявлений обещают гонорар", – говорится в сообщении.

Полученные данные оккупанты используют для корректировки ракетных ударов, поэтому СБУ призывает быть бдительными и информировать правоохранителей о таких запросах.