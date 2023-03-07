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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Агент ГРУ РФ пытался завербовать мэра Очакова. В СБУ заявили, что городской голова занял "патриотическую позицию"

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По данным СБУ, агентом ГРУ РФ оказался бывший командир одного из центров специальных операций Вооруженных сил Украины
По данным СБУ, агентом ГРУ РФ оказался бывший командир одного из центров специальных операций Вооруженных сил Украины
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Контрразведка Службы безопасности Украины сорвала планы России по созданию условий для оккупации территории прибрежных районов Николаевской области. Об этом 7 марта в Telegram сообщила пресс-служба СБУ.

В результате масштабной спецоперации в Очакове был задержан агент Главного управления Генштаба ВС РФ, который собирал разведданные для захвата города.

По данным следствия, российская военная разведка поставила ему задачу склонить к сотрудничеству с оккупантами местное руководство. За это мэру города Сергею Бычкову предлагали выбрать себе "должность" в случае захвата региона.

"Однако он проявил патриотическую позицию, сообщил СБУ о попытках вербовки и способствовал разоблачению враждебных планов", – подчеркнули в спецслужбе.

На опубликованной СБУ записи телефонного разговора Бычков просит представителя ГРУ, чтобы оккупанты прекратили обстреливать город. Когда именно была сделана запись разговора, в СБУ не уточнили.

Установлено, что агентом ГРУ оказался бывший командир одного из центров специальных операций Вооруженных сил Украины. Впоследствии он устроился в городской совет Очакова.

По информации СБУ, после полномасштабного вторжения российская военная разведка установила связь с должностным лицом для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Фигурант находился на постоянной агентурной связи с кадровым сотрудником ГРУ РФ Колесниковым Сергеем Александровичем, который является уроженцем Украины.

"Именно по его указанию чиновник тайно собирал информацию о местах базирования и перемещения подразделений сил обороны, задействованных в защите прибрежных районов. Для этого он пытался использовать свои связи среди бывших военных и действующих чиновников. Также он занимался формированием собственной разветвленной сети информаторов для сбора и передачи разведданных в пользу агрессора", – говорится в сообщении.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемого сотрудники СБУ обнаружили "тайный" телефон, который он использовал для законспирированной переписки с оккупантами. Помимо этого, у него были изъяты тепловизоры и незарегистрированное оружие с боеприпасами.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась, однако оккупанты продолжают регулярно обстреливать Очаков с территории косы.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, СБУ, Украина, оккупация, ГРУ, Николаевская область, контрразведка, госизмена, обстрелы, спецслужбы, чиновники, война России против Украины, подозрение, обыски, Очаков
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