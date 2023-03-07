Агент ГРУ РФ пытался завербовать мэра Очакова. В СБУ заявили, что городской голова занял "патриотическую позицию"

По данным СБУ, агентом ГРУ РФ оказался бывший командир одного из центров специальных операций Вооруженных сил Украины Фото: Служба безпеки України / Telegram

В результате масштабной спецоперации в Очакове был задержан агент Главного управления Генштаба ВС РФ, который собирал разведданные для захвата города.

По данным следствия, российская военная разведка поставила ему задачу склонить к сотрудничеству с оккупантами местное руководство. За это мэру города Сергею Бычкову предлагали выбрать себе "должность" в случае захвата региона.

"Однако он проявил патриотическую позицию, сообщил СБУ о попытках вербовки и способствовал разоблачению враждебных планов", – подчеркнули в спецслужбе.

На опубликованной СБУ записи телефонного разговора Бычков просит представителя ГРУ, чтобы оккупанты прекратили обстреливать город. Когда именно была сделана запись разговора, в СБУ не уточнили.

Установлено, что агентом ГРУ оказался бывший командир одного из центров специальных операций Вооруженных сил Украины. Впоследствии он устроился в городской совет Очакова.

По информации СБУ, после полномасштабного вторжения российская военная разведка установила связь с должностным лицом для проведения разведывательно-подрывной деятельности против Украины. Фигурант находился на постоянной агентурной связи с кадровым сотрудником ГРУ РФ Колесниковым Сергеем Александровичем, который является уроженцем Украины.

"Именно по его указанию чиновник тайно собирал информацию о местах базирования и перемещения подразделений сил обороны, задействованных в защите прибрежных районов. Для этого он пытался использовать свои связи среди бывших военных и действующих чиновников. Также он занимался формированием собственной разветвленной сети информаторов для сбора и передачи разведданных в пользу агрессора", – говорится в сообщении.

В ходе обысков по месту жительства подозреваемого сотрудники СБУ обнаружили "тайный" телефон, который он использовал для законспирированной переписки с оккупантами. Помимо этого, у него были изъяты тепловизоры и незарегистрированное оружие с боеприпасами.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение.