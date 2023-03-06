Резников: Объявленный в начале вторжения РФ мобилизационный план еще не завершен

"Мобилизационный план, который был объявлен с момента имплементации парламентом указа президента о введении военного положения, еще не завершен", – сказал Резников.

Он объяснил, по какому принципу происходит отбор кандидатов на мобилизацию.

"У Генштаба есть потребность. Он точно знает необходимое количество водителей, стрелков, операторов, артиллеристов, снайперов. Генштаб определяет задачи военкомам: план и категории специалистов. Минобороны только осуществляет контроль и мечтает превратить бумажную смесь в цифровизированный продукт. У нас есть этот продукт, он разработан. Мы просто не успели до конца ввести", – сказал министр.