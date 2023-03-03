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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Есть шанс". Резников сказал, что верит в окончание войны в 2023 году

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Я много знаю, и это вселяет в меня оптимизм министр обороны Украины
Я много знаю, и это вселяет в меня оптимизм – министр обороны Украины
Фото: ЕРА

Несмотря на сложную ситуацию на линии столкновения на Донбассе, война в Украине может закончиться в 2023 году. Об этом министр обороны Украины Алексей Резников заявил в опубликованном 3 марта интервью немецкому Bild.

По словам Резникова, его прогноз основан на анализе и оптимизме.

"Я вижу ситуацию на поле боя, вижу развитие [международной] поддержки и действительно вижу, что есть шанс закончить эту войну нашей победой в этом году. Я серьезно обдумываю это, я много знаю, и это вселяет в меня оптимизм. Оптимист — это информированный реалист", – сказал Резников.

Он подчеркнул, что безальтернативной целью Украины остается освобождение всех оккупированных территорий до международно признанных границ 1991 года, включая Крым.

"Президент [Украины Владимир Зеленский] дал понять, что мы не будем вести переговоры с нынешним главой Кремля. Украина готова к переговорам о репарациях, международном трибунале и ответственности за военные преступления Кремля, так называемом Нюрнбергском соглашении-2", – рассказал глава Минобороны.

Резников добавил, что в ходе медленного наступления на Донбассе, которое началось еще осенью 2022 года, российская армия теряет 500 человек убитыми и ранеными каждый день. На вопрос о числе погибших украинских воинов министр не ответил точной цифрой.

"Я не буду вам говорить об украинских потерях. Это война, у нас есть потери, есть убитые и раненые, но это значительно меньше потерь РФ. Есть разница между нами, россияне используют тактику мясорубки, для них их солдаты – просто пушечное мясо. Для нас дорога жизнь отдельного солдата, поэтому мы стараемся сохранить ему жизнь", – сказал глава Минобороны.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Сейчас бои ведутся на юге и востоке, РФ сосредоточилась на попытках захватить Донецкую область

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что в 2023 году война РФ против Украины закончится и во второй половине года – ближе к его концу – "будут хорошие новости".

Главный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного генерал Виктор Назаров в интервью Spiegel, которое вышло 2 марта, сказал, что война с РФ в Украине продлится еще как минимум год. Полное поражение и капитуляция РФ, "учитывая ее размеры и ее ядерное оружие", невозможны, но на поле боя ее можно победить, добавил он.

Теги: Крым, военная помощь, Алексей Резников, армия РФ, прогноз, Минобороны, война России против Украины, потери армии России, деоккупация, потери
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