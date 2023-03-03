"Есть шанс". Резников сказал, что верит в окончание войны в 2023 году

Я много знаю, и это вселяет в меня оптимизм – министр обороны Украины Фото: ЕРА

По словам Резникова, его прогноз основан на анализе и оптимизме.

"Я вижу ситуацию на поле боя, вижу развитие [международной] поддержки и действительно вижу, что есть шанс закончить эту войну нашей победой в этом году. Я серьезно обдумываю это, я много знаю, и это вселяет в меня оптимизм. Оптимист — это информированный реалист", – сказал Резников.

Он подчеркнул, что безальтернативной целью Украины остается освобождение всех оккупированных территорий до международно признанных границ 1991 года, включая Крым.

"Президент [Украины Владимир Зеленский] дал понять, что мы не будем вести переговоры с нынешним главой Кремля. Украина готова к переговорам о репарациях, международном трибунале и ответственности за военные преступления Кремля, так называемом Нюрнбергском соглашении-2", – рассказал глава Минобороны.

Резников добавил, что в ходе медленного наступления на Донбассе, которое началось еще осенью 2022 года, российская армия теряет 500 человек убитыми и ранеными каждый день. На вопрос о числе погибших украинских воинов министр не ответил точной цифрой.

"Я не буду вам говорить об украинских потерях. Это война, у нас есть потери, есть убитые и раненые, но это значительно меньше потерь РФ. Есть разница между нами, россияне используют тактику мясорубки, для них их солдаты – просто пушечное мясо. Для нас дорога жизнь отдельного солдата, поэтому мы стараемся сохранить ему жизнь", – сказал глава Минобороны.