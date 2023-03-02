Война РФ против Украины продлится еще как минимум год – советник Залужного Назаров

Об этом он заявил в интервью Spiegel, которое вышло 2 марта, цитаты из материала, доступного по подписке, приводит "РБК-Украина".

Назаров отметил, что в феврале 2022-го прогнозировал, что конфликт будет длиться как минимум год, а возможно, и больше. "Сейчас он, по моим оценкам, будет длиться еще как минимум год", – добавил генерал.

Для завершения войны необходимо, чтобы Украина победила на поле боя, сказал Назаров. Полное поражение и капитуляция РФ, "учитывая ее размеры и ее ядерное оружие", невозможны, но на поле боя ее можно победить, продолжил советник Залужного.

"Вопрос заключается в отвоевании территорий на Азовском море и Крымском полуострове", – пояснил он. По словам Назарова, Украина может отвоевать свои территории во время большого контрнаступления.