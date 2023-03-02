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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Война РФ против Украины продлится еще как минимум год – советник Залужного Назаров

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Назаров озвучил прогноз относительно продолжительности войны РФ против Украины
Назаров озвучил прогноз относительно продолжительности войны РФ против Украины
Фото: radiosvoboda.org

Война России против Украины продлится еще как минимум год, прогнозирует главный советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного генерал Виктор Назаров.

Об этом он заявил в интервью Spiegel, которое вышло 2 марта, цитаты из материала, доступного по подписке, приводит "РБК-Украина".

Назаров отметил, что в феврале 2022-го прогнозировал, что конфликт будет длиться как минимум год, а возможно, и больше. "Сейчас он, по моим оценкам, будет длиться еще как минимум год", – добавил генерал. 

Для завершения войны необходимо, чтобы Украина победила на поле боя, сказал Назаров. Полное поражение и капитуляция РФ, "учитывая ее размеры и ее ядерное оружие", невозможны, но на поле боя ее можно победить, продолжил советник Залужного.

"Вопрос заключается в отвоевании территорий на Азовском море и Крымском полуострове", – пояснил он. По словам Назарова, Украина может отвоевать свои территории во время большого контрнаступления.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Сейчас бои ведутся на юге и востоке, РФ сосредоточилась на попытках захватить Донецкую область

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что в 2023 году война РФ против Украины закончится и во второй половине года – ближе к его концу – "будут хорошие новости".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, ядерное оружие, Виктор Назаров, прогноз, война России против Украины, капитуляция, контрнаступление
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