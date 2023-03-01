ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин: Я не верил, что война закончится в 2022 году. Сейчас не верю, что боевые действия с такой же интенсивностью будут идти и в 2024-м

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Фейгин: Я считаю, что война закончится в 2023 году
Фейгин: Я считаю, что война закончится в 2023 году
Фото: Марк Фейгин / Facebook

Российский блогер и юрист Марк Фейгин считает, что война России против Украины завершится в 2023 году. Такое мнение он высказал в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

Юрист рассказал, что 22 февраля 2022 года вышел его стрим под названием "Вхождение России в ОРДЛО".

"Я рассказывал, чем эта война закончится. Я выложил специально спустя год. Как и раньше, мой прогноз тот же. Россия проиграет не только военным путем... Не буду говорить, на какие границы выйдет Украина. Скорее всего, на 1991 год. Это может быть: дойдут до Крыма – и начнутся переговоры. Крым начнут демилитаризировать. Туда заедет гражданская администрация. Я слышал, что войдут какие-то части ООН, там будет украинская администрация, но все будет передано Украине под контроль. Просто не будет на территории Крыма частей ВСУ сразу. Я считаю, что война закончится в 2023 году. Я не верил, что война закончится в 2022-м. Сейчас говорить о том, что боевые действия с такой же интенсивностью будут идти и в 2024-м, – я не верю", – продолжил он. 

По мнению юриста, "мировые игроки" решили, что войну нужно завершить в этом году. 

"И Америка, и Запад решили: "В 2023-м мы это заканчиваем". Лихорадит рынки, беженцы, Европа... Европа – это абсолютное табу, чтобы здесь такое творилось. В Европе быть войны не должно. Потому что, пережив большую войну, Европа для себя решила: "Никогда, ни при каких условиях". Иногда жестко, как с Югославией, иногда менее жестко, но подавляются любые всполохи, любые попытки поджечь европейский континент. Это очаг цивилизации. Поэтому для себя они решили: "Мы это заканчиваем". И все, что для этого понадобится – военное разрушение агрессивной машины Москвы, политическое давление, санкции, изоляция России, геополитическое изгойство, которому подвергнута будет Москва, – все будет сделано", – пояснил он. 

Фейгин: Москва не посмеет никогда. Если Байден в Бахмут приедет – Россия обстрелы прекратит. Читайте полную версию интервью 

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. В апреле российские войска были изгнаны из северных областей. В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Сейчас бои ведутся на юге и востоке, РФ сосредоточилась на попытках захватить Донецкую область

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов считает, что в 2023 году война РФ против Украины закончится и во второй половине года – ближе к его концу – "будут хорошие новости".

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Крым, ООН, граница, переговоры, Марк Фейгин, вторжение, Алеся Бацман, война России против Украины, ОРДЛО, границы, контрнаступление
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