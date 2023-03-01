Фейгин: Я не верил, что война закончится в 2022 году. Сейчас не верю, что боевые действия с такой же интенсивностью будут идти и в 2024-м

Юрист рассказал, что 22 февраля 2022 года вышел его стрим под названием "Вхождение России в ОРДЛО".

"Я рассказывал, чем эта война закончится. Я выложил специально спустя год. Как и раньше, мой прогноз тот же. Россия проиграет не только военным путем... Не буду говорить, на какие границы выйдет Украина. Скорее всего, на 1991 год. Это может быть: дойдут до Крыма – и начнутся переговоры. Крым начнут демилитаризировать. Туда заедет гражданская администрация. Я слышал, что войдут какие-то части ООН, там будет украинская администрация, но все будет передано Украине под контроль. Просто не будет на территории Крыма частей ВСУ сразу. Я считаю, что война закончится в 2023 году. Я не верил, что война закончится в 2022-м. Сейчас говорить о том, что боевые действия с такой же интенсивностью будут идти и в 2024-м, – я не верю", – продолжил он.

По мнению юриста, "мировые игроки" решили, что войну нужно завершить в этом году.

"И Америка, и Запад решили: "В 2023-м мы это заканчиваем". Лихорадит рынки, беженцы, Европа... Европа – это абсолютное табу, чтобы здесь такое творилось. В Европе быть войны не должно. Потому что, пережив большую войну, Европа для себя решила: "Никогда, ни при каких условиях". Иногда жестко, как с Югославией, иногда менее жестко, но подавляются любые всполохи, любые попытки поджечь европейский континент. Это очаг цивилизации. Поэтому для себя они решили: "Мы это заканчиваем". И все, что для этого понадобится – военное разрушение агрессивной машины Москвы, политическое давление, санкции, изоляция России, геополитическое изгойство, которому подвергнута будет Москва, – все будет сделано", – пояснил он.

Фейгин: Москва не посмеет никогда. Если Байден в Бахмут приедет – Россия обстрелы прекратит. Читайте полную версию интервью

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Видео: Алеся Бацман / YouTube