Проститутки в бане Путина, Байден в Бахмуте, китайские танки в Москве. Интервью Бацман с Фейгиным. Видео

Фейгин считает, что война в Украине закончится в 2023 году Фото: mark_feygin / Instagram

Во время интервью Фейгин говорил о:

важности визита президента США Джо Байдена в Украину в разгар войны;

речи Байдена в Варшаве, которая касалась войны России против Украины, и сигналах, которые он послал Кремлю;

ситуации на фронте и том, попытаются ли российские оккупанты снова захватить Киев;

отношении российского общества к войне;

ситуации в Молдове и возможных провокациях России в этой стране;

оккупации Беларуси Россией и том, почему считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко правильно называть "гауляйтером";

том, почему к Китаю в России "подобострастное вассальное отношение";

последних заявлениях российского оппозиционера Алексея Навального об условиях завершения войны между Россией и Украиной;

словах секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова об украинских танках на Красной площади;

обращении президента России Владимира Путина к Федеральному собранию и спящих российских политиках во время этой речи;

конфликте собственника российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина с российской властью и его предках – евреях из Украины;

вероятности переворота в России;

провалах российских оккупантов и том, почему война должна закончиться в 2023 году победой Украины.

"Россия проглотит и деоккупацию Крыма, и деоккупацию Донбасса, как проглотила Херсон", – сказал во время интервью Фейгин.

Фейгин родился в 1971 году в Куйбышеве (сейчас – Самара). Окончил юридический факультет Самарского государственного университета, Академию народного хозяйства при правительстве РФ и Дипломатическую академию МИД России. Защитил кандидатскую диссертацию на тему "Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации", кандидат юридических наук.

В студенческие годы участвовал в политической жизни Самары, был членом партии "Демократический союз".

В 1994–1995 годах – депутат Государственной думы I созыва. В 1997–2007 годах был вице-мэром Самары.

В 1990-х годах получил статус адвоката, но адвокатской практикой начал заниматься в 2000-х. Широкую известность Фейгин получил как один из адвокатов участниц панк-группы Pussy Riot. После начала российской агрессии защищал интересы нескольких известных украинцев, которых РФ удерживала на своей территории или против которых заочно возбудила уголовные дела, в том числе лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, бывшей летчицы Надежды Савченко, журналиста Романа Сущенко.

В 2018 году Фейгина лишили статуса адвоката, в 2022 году – внесли с список "иноагентов" в России.

Сейчас юрист занимается блогерством, развивает свой YouTube-канал "Фейгин LIVE", на который подписано более 2 млн человек.