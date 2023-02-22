ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Проститутки в бане Путина, Байден в Бахмуте, китайские танки в Москве. Интервью Бацман с Фейгиным. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Фейгин считает, что война в Украине закончится в 2023 году
Фейгин считает, что война в Украине закончится в 2023 году
Фото: mark_feygin / Instagram

На YouTube-канале главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман вышло интервью с российским юристом, блогером Марком Фейгиным.

Во время интервью Фейгин говорил о:

  • важности визита президента США Джо Байдена в Украину в разгар войны;
  • речи Байдена в Варшаве, которая касалась войны России против Украины, и сигналах, которые он послал Кремлю;
  • ситуации на фронте и том, попытаются ли российские оккупанты снова захватить Киев; 
  • отношении российского общества к войне; 
  • ситуации в Молдове и возможных провокациях России в этой стране;
  • оккупации Беларуси Россией и том, почему считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко правильно называть "гауляйтером";
  • том, почему к Китаю в России "подобострастное вассальное отношение";
  • последних заявлениях российского оппозиционера Алексея Навального об условиях завершения войны между Россией и Украиной; 
  • словах секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова об украинских танках на Красной площади;
  • обращении президента России Владимира Путина к Федеральному собранию и спящих российских политиках во время этой речи;
  • конфликте собственника российской частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина с российской властью и его предках – евреях из Украины;
  • вероятности переворота в России; 
  • провалах российских оккупантов и том, почему война должна закончиться в 2023 году победой Украины. 

"Россия проглотит и деоккупацию Крыма, и деоккупацию Донбасса, как проглотила Херсон", – сказал во время интервью Фейгин. 

Фейгин родился в 1971 году в Куйбышеве (сейчас – Самара). Окончил юридический факультет Самарского государственного университета, Академию народного хозяйства при правительстве РФ и Дипломатическую академию МИД России. Защитил кандидатскую диссертацию на тему "Конституционные основы местного самоуправления в Российской Федерации", кандидат юридических наук.

В студенческие годы участвовал в политической жизни Самары, был членом партии "Демократический союз".

В 1994–1995 годах – депутат Государственной думы I созыва. В 1997–2007 годах был вице-мэром Самары.

В 1990-х годах получил статус адвоката, но адвокатской практикой начал заниматься в 2000-х. Широкую известность Фейгин получил как один из адвокатов участниц панк-группы Pussy Riot. После начала российской агрессии защищал интересы нескольких известных украинцев, которых РФ удерживала на своей территории или против которых заочно возбудила уголовные дела, в том числе лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева, бывшей летчицы Надежды Савченко, журналиста Романа Сущенко.

В 2018 году Фейгина лишили статуса адвоката, в 2022 году – внесли с список "иноагентов" в России.

Сейчас юрист занимается блогерством, развивает свой YouTube-канал "Фейгин LIVE", на который подписано более 2 млн человек.

видео

Видео: Алеся Бацман / YouTube
Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Китай, Беларусь, Молдова, Александр Лукашенко, Алексей Навальный, Джо Байден, Марк Фейгин, Алеся Бацман, война России против Украины, Евгений Пригожин, Алексей Давиденко, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я очень этого хочу, но не понимаю, как это сделать". 36-летняя Сопонару рассказала, почему не готова стать матерью
"Я очень этого хочу, но не понимаю, как это сделать". 36-летняя Сопонару рассказала, почему не готова стать матерью
Галина ГРИШИНА
"Моя семья делает все возможное для поддержки Украины". Подкопаева передала украинским пограничникам две тонны гуманитарной помощи
"Моя семья делает все возможное для поддержки Украины". Подкопаева передала украинским пограничникам две тонны гуманитарной помощи
Галина ГРИШИНА
Резников рассказал, сколько совершил прыжков с парашютом
Резников рассказал, сколько совершил прыжков с парашютом
Галина ГРИШИНА
"Часть силы, которую готовят, чтобы сломать врагу позвоночник". Сенцов рассказал, как вместе с побратимами готовится к новым боевым заданиям
"Часть силы, которую готовят, чтобы сломать врагу позвоночник". Сенцов рассказал, как вместе с побратимами готовится к новым боевым заданиям
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
Легкоатлетка Бех-Романчук восхитила образом в блестящем мини-платье
Легкоатлетка Бех-Романчук восхитила образом в блестящем мини-платье
Галина ГРИШИНА
Вафельные трубочки со сгущенкой. Рецепт без выпекания
Вафельные трубочки со сгущенкой. Рецепт без выпекания
Plus size модель Грэм вышла в свет в облегаюшем платье без бретелей
Plus size модель Грэм вышла в свет в облегаюшем платье без бретелей
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа
"Люблю". Жена Усика на отдыхе в теплых краях оседлала его и зацеловала перед камерой. Видео
"Люблю". Жена Усика на отдыхе в теплых краях оседлала его и зацеловала перед камерой. Видео
Названы ведущие "Евровидения 2023". Одной из соведущих стала фронтвумен The Hardkiss Санина
Названы ведущие "Евровидения 2023". Одной из соведущих стала фронтвумен The Hardkiss Санина
Галина ГРИШИНА
Мишина в трусах подняла ногу перед зеркалом. Фото
Мишина в трусах подняла ногу перед зеркалом. Фото
  58-летняя Белуччи закрутила роман с 64-летним Бертоном – СМИ
  58-летняя Белуччи закрутила роман с 64-летним Бертоном – СМИ
Галина ГРИШИНА
Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской
Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской
"На генном уровне не могу быть одинокой". Grosu прокомментировала личную жизнь после расставания с актером из РФ
"На генном уровне не могу быть одинокой". Grosu прокомментировала личную жизнь после расставания с актером из РФ
Галина ГРИШИНА
  Дорофеева исполнила мечту погибшего Героя Украины
  Дорофеева исполнила мечту погибшего Героя Украины
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Спит между министром обороны и его женой. У Резникова и Зорий появился новый питомец – кот по кличке Хаймарс (12653)
2
Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской (11031)
3
Данилко в Испании вышел на сцену, невзирая на болезнь. Артист назвал диагноз (7699)
4
28-летняя жена 57-летнего Павлика рассказала, какое имя выбрала для их будущей дочери (7437)
5
"Шок и грусть". Умер известный украинский рок-музыкант Футорский (5431)
6
Как выглядят в одинаковых прозрачных платьях Тина Кароль и Уоллис Дэй (5411)
7
Жена принца Гарри намерена судиться с авторами "Южного парка" после премьеры эпизода под названием "Тупой принц и его глупая жена" (4466)
8
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа (4213)
 
 
 
 