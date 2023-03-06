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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников выступил за ежегодные курсы по военной специализации для украинцев

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Резников рассказал, какой видит украинскую армию
Резников рассказал, какой видит украинскую армию
Фото: EPA

В Украине необходимо развивать культуру военной профессии и проводить регулярную подготовку населения. Такое мнение выразил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью LIGA.net, опубликованном 6 марта.

"Мы почти 30 лет жили в парадигме, что на нас никто не нападет. И для многих вузов военная кафедра была формальностью. Но я знаю много университетов, где фантастические заведующие военными кафедрами, добросовестно готовившие выпускников, которые сейчас успешно воюют", – сказал он.

Резников рассказал, что, по его мнению,  нужно делать с военными кафедрами. Он отметил, что нужно готовиться к изменениям в правовом плане и культуре поведения украинской нации после победы.

"К сожалению, физически враждебная страна, которая является нашим соседом, не улетит в космос. Даже со всеми творениями Илона Маска. И она будет мечтать о реванше. Поэтому единственный залог неповторения такого вторжения – мощный сектор сил безопасности и обороны, а также понятная концепция армии резервистов. Поэтому я убежден, что наоборот – культура военной профессии должна стать трендом. Как в Израиле, например. Возможно, срочная служба нам больше не нужна. Но каждый молодой человек в 18 лет начинает проходить специальные курсы подготовки: медицина, стрельба, окопы, слаживание. Дальше учится на кого хочет, но раз в год проходит месячные курсы по специализации. Хочешь быть пулеметчиком – развивайся как пулеметчик. Хочешь быть оператором дронов – давай", – сказал он.

Резников добавил, что нужна культура хождения в тиры, они должны работать, чтобы все умели пользоваться огнестрельным оружием. Также, по его словам, нужно завершить реформу и сделать так, чтобы у населения было официально зарегистрированное огнестрельное оружие.

"Когда враг будет знать, что каждый совершеннолетний украинец может достать из-под кровати автомат и сопротивляться, он 10 раз подумает", – подчеркнул Резников

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут в последние месяцы на востоке Украины

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: армия, военные, Алексей Резников, Минобороны, война России против Украины
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