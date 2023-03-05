Резников: Зеленский продолжает мне доверять. Я это не просто вижу, а чувствую. Мне с ним комфортно

Министр подтвердил, что после ряда скандалов, связанных с Минобороны, на фоне которых народные депутаты заявляли о его отставке, у него состоялся разговор с президентом.

"Он честно сказал: "Алексей, напряжение понятно, но реформы, о которых мы с тобой договаривались во время первой беседы (когда он предложил мне эту должность), никто не отменял. Ты оставил понятные приоритеты, но ты их слишком далеко отложил. Возвращайся к ним", – пересказал Резников слова президента.

По его мнению, Зеленский продолжает доверять ему.

"Я это не просто вижу, а чувствую. Мне всегда было с президентом комфортно и остается комфортно. У нас есть договоренность еще с февраля 2020 года, когда я получил предложение зайти на Министерство реинтеграции, что я в команде, но так будет, пока нам обоим комфортно", – подчеркнул он.

По мнению министра, потеря доверия – "это самое худшее, что может произойти", и после нее нет смысла продолжать работу.