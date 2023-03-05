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Резников: Зеленский продолжает мне доверять. Я это не просто вижу, а чувствую. Мне с ним комфортно

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Резников рассказал об отношениях с Зеленским
Резников рассказал об отношениях с Зеленским
Фото: Міністерство оборони України / Facebook (архив)

Президент Владимир Зеленский попросил министра обороны Алексея Резникова вернуться к реформам, отложенным из-за полномасштабного вторжения России. Об этом Резников заявил в интервью LIGA.net.

Министр подтвердил, что после ряда скандалов, связанных с Минобороны, на фоне которых народные депутаты заявляли о его отставке, у него состоялся разговор с президентом.

"Он честно сказал: "Алексей, напряжение понятно, но реформы, о которых мы с тобой договаривались во время первой беседы (когда он предложил мне эту должность), никто не отменял. Ты оставил понятные приоритеты, но ты их слишком далеко отложил. Возвращайся к ним", – пересказал Резников слова президента. 

По его мнению, Зеленский продолжает доверять ему. 

"Я это не просто вижу, а чувствую. Мне всегда было с президентом комфортно и остается комфортно. У нас есть договоренность еще с февраля 2020 года, когда я получил предложение зайти на Министерство реинтеграции, что я в команде, но так будет, пока нам обоим комфортно", – подчеркнул он.

По мнению министра, потеря доверия – "это самое худшее, что может произойти", и после нее нет смысла продолжать работу. 

Контекст:

Резников был назначен министром обороны в ноябре 2021 года. Он говорил, что не хотел соглашаться на эту должность, но президент Владимир Зеленский убедил его, пояснив, что от него требуется "навести порядок в закупках, навести порядок со справедливостью денежного обеспечения, навести порядок с коррупционной составляющей", а также работать с иностранными партнерами. Кроме того, говорил Резников, он будет готовить страну к вступлению в НАТО.

В январе 2023 года на фоне скандала вокруг закупок продуктов для украинских военнослужащих из Минобороны были уволены директор департамента закупок Богдан Хмельницкий и замминистра Вячеслав Шаповалов.

5 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Резников будет переведен на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а должность главы Минобороны займет глава военной разведки Кирилл Буданов. Резников после этого заявил, что ему не предлагали возглавить Минстратегпром, а если бы предложение поступило, то "отказался бы от него".

6 февраля в интервью Арахамия сообщил, что вопрос о кадровых изменениях в секторе обороны Украины пока "не стоит". Нардеп добавил, что у него нет оснований полагать, что Резников "каким-то образом участвовал в возможных схемах".

7 февраля Резников в Twitter поблагодарил всех "за поддержку, а также за конструктивную критику". "Делаем выводы. Мы продолжаем реформы. Даже во время войны. Укрепляем оборону и работаем на победу", – написал Резников.

15 февраля Резников подтвердил, что сохраняет должность министра обороны, добавив: "Это было решение моего президента".

В интервью, опубликованном 20 февраля, Резников рассказал, что Зеленский принял решение оставить за ним пост министра обороны на условиях смены команды.

Теги: реформы, Министерство обороны Украины, Алексей Резников, Минобороны, отставка, Владимир Зеленский, реформа
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