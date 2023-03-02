"Превращаем Министерство обороны в Министерство контрнаступления". Резников встретился с послами G7

На встрече Резников, по его словам, "почувствовал поддержку свободного мира" Фото: Резніков Олексій / Telegram

"Говорили о ситуации на фронте и об изменениях в нашем министерстве. О том, как превращаем Министерство обороны в Министерство контрнаступления. О НАТО и об оружии", – рассказал Резников.

Также глава Минобороны представил послам своих новых заместителей – Александра Павлюка, Андрея Шевченко и Виталия Дейнегу.

"Строим министерство с эффективным управлением уже сейчас – на пути к победе. Это нужно для успеха наших воинов сегодня и для надежного мира завтра", – заявил министр.

По его словам, он ощутил поддержку "свободного мира". Резников поблагодарил посла Японии Кунинори Мацуда за организацию встречи.

Замглавы патронатной службы министра обороны Алексей Копытько объяснил в Telegram слова Резникова о "Министерстве контрнаступления".

"Задачей прошлого года было выжить, задачей этого – максимально приблизить победу, создать для нее все возможные условия. Грубо говоря – из Министерства обороны превратиться в Министерство контрнаступления", – написал он.



