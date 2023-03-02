"Превращаем Министерство обороны в Министерство контрнаступления". Резников встретился с послами G7

"Говорили о ситуации на фронте и об изменениях в нашем министерстве. О том, как превращаем Министерство обороны в Министерство контрнаступления. О НАТО и об оружии", – рассказал Резников.
Также глава Минобороны представил послам своих новых заместителей – Александра Павлюка, Андрея Шевченко и Виталия Дейнегу.
"Строим министерство с эффективным управлением уже сейчас – на пути к победе. Это нужно для успеха наших воинов сегодня и для надежного мира завтра", – заявил министр.
По его словам, он ощутил поддержку "свободного мира". Резников поблагодарил посла Японии Кунинори Мацуда за организацию встречи.
Замглавы патронатной службы министра обороны Алексей Копытько объяснил в Telegram слова Резникова о "Министерстве контрнаступления".
"Задачей прошлого года было выжить, задачей этого – максимально приблизить победу, создать для нее все возможные условия. Грубо говоря – из Министерства обороны превратиться в Министерство контрнаступления", – написал он.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут в последние месяцы на востоке Украины. Согласно данным Генштаба ВСУ на утро 2 марта, РФ наступает на пяти направлениях: купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском.