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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Превращаем Министерство обороны в Министерство контрнаступления". Резников встретился с послами G7

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На встрече Резников, по его словам, "почувствовал поддержку свободного мира"
На встрече Резников, по его словам, "почувствовал поддержку свободного мира"
Фото: Резніков Олексій / Telegram

Министр обороны Украины Алексей Резников 1 марта встретился с послами стран G7. Об этом он сообщил в Facebook.

"Говорили о ситуации на фронте и об изменениях в нашем министерстве. О том, как превращаем Министерство обороны в Министерство контрнаступления. О НАТО и об оружии", – рассказал Резников. 

Также глава Минобороны представил послам своих новых заместителей – Александра Павлюка, Андрея Шевченко и Виталия Дейнегу.

"Строим министерство с эффективным управлением уже сейчас – на пути к победе. Это нужно для успеха наших воинов сегодня и для надежного мира завтра", – заявил министр.

По его словам, он ощутил поддержку "свободного мира". Резников поблагодарил посла Японии Кунинори Мацуда за организацию встречи.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/pfbid0x4CFwm4xmV3xstvL6cgnkeosNrNsWCyYwV86S8CivJCrVDRiYrBab9Prt3JuFoBdl

Замглавы патронатной службы министра обороны Алексей Копытько объяснил в Telegram слова Резникова о "Министерстве контрнаступления".

"Задачей прошлого года было выжить, задачей этого – максимально приблизить победу, создать для нее все возможные условия. Грубо говоря – из Министерства обороны превратиться в Министерство контрнаступления", – написал он. 


Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут в последние месяцы на востоке Украины. Согласно данным Генштаба ВСУ на утро 2 марта, РФ наступает на пяти направлениях: купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском и шахтерском.

Теги: Министерство обороны Украины, Большая семерка, Алексей Резников, Минобороны, война России против Украины, встреча, посол, послы, Алексей Копытько
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