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Кабмин назначил волонтера Дейнегу и бывшего посла Шевченко заместителями министра обороны

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Правительство утвердило всех троих заместителей, которых выбрал Резников
Правительство утвердило всех троих заместителей, которых выбрал Резников
Фото: ЕРА

Кабинет Министров Украины назначил еще двух заместителей министра обороны. Об этом представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук 21 февраля сообщил в Telegram.

Правительство утвердило кандидатуры, предложенные ранее главой Минобороны Алексеем Резниковым: 

  • на пост заместителя по европейской интеграции – бывшего народного депутата и посла Украины в Канаде Андрея Шевченко;
  • на пост заместителя по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации – волонтера, основателя фонда "Повернись живим" Виталия Дейнегу. 

14 февраля Резников объявил, что пригласил на должности своих заместителей командующего группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенанта Александра Павлюка, Шевченко и Дейнегу. Он обещал, что коммуникации с международными партнерами, а также внедрение в секторе обороны новых цифровых стандартов будут приоритетами новой команды.

Павлюка Кабмин назначил на должность в тот же день. Уволенные заместители Иван Руснак и Олег Гайдук остаются в команде министерства "и будут привлечены к работе в качестве советников министра", добавил Резников.

21 февраля Резников прокомментировал новые назначения в министерстве.

"Новые заместители – done. Это несомненное усиление команды министерства. Предстоит еще много вызовов и кропотливой работы! Поздравляю в команде! Все будет Украина!" – написал он в Facebook. 

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/628967615906260

Контекст:

В январе 2023 года на фоне скандала вокруг закупок продуктов для украинских военнослужащих из Минобороны были уволены директор департамента закупок Богдан Хмельницкий и замминистра Вячеслав Шаповалов.

5 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Резников будет переведен на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а должность главы Минобороны займет глава военной разведки Кирилл Буданов. Резников после этого заявил, что ему не предлагали возглавить Минстратегпром, а если бы предложение поступило, то "отказался бы от него".

6 февраля Арахамия сообщил, что вопрос о кадровых изменениях в секторе обороны Украины пока "не стоит". Нардеп добавил, что у него нет оснований полагать, что Резников "каким-то образом участвовал в возможных схемах".

7 февраля Резников в Twitter поблагодарил всех "за поддержку, а также за конструктивную критику". "Делаем выводы. Мы продолжаем реформы. Даже во время войны. Укрепляем оборону и работаем на победу", – написал Резников.

15 февраля Резников подтвердил, что сохраняет должность министра обороны. 20 февраля в интервью "Бабелю" он объяснил, что условием сохранения поста министра для него была смена команды.

Теги: дипломат Андрей Шевченко, Алексей Резников, Минобороны, Виталий Дейнега, Тарас Мельничук, назначение, Кабмин
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