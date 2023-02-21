Кабмин назначил волонтера Дейнегу и бывшего посла Шевченко заместителями министра обороны

Правительство утвердило кандидатуры, предложенные ранее главой Минобороны Алексеем Резниковым:
14 февраля Резников объявил, что пригласил на должности своих заместителей командующего группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенанта Александра Павлюка, Шевченко и Дейнегу. Он обещал, что коммуникации с международными партнерами, а также внедрение в секторе обороны новых цифровых стандартов будут приоритетами новой команды.
Павлюка Кабмин назначил на должность в тот же день. Уволенные заместители Иван Руснак и Олег Гайдук остаются в команде министерства "и будут привлечены к работе в качестве советников министра", добавил Резников.
21 февраля Резников прокомментировал новые назначения в министерстве.
"Новые заместители – done. Это несомненное усиление команды министерства. Предстоит еще много вызовов и кропотливой работы! Поздравляю в команде! Все будет Украина!" – написал он в Facebook.
В январе 2023 года на фоне скандала вокруг закупок продуктов для украинских военнослужащих из Минобороны были уволены директор департамента закупок Богдан Хмельницкий и замминистра Вячеслав Шаповалов.
5 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Резников будет переведен на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а должность главы Минобороны займет глава военной разведки Кирилл Буданов. Резников после этого заявил, что ему не предлагали возглавить Минстратегпром, а если бы предложение поступило, то "отказался бы от него".
6 февраля Арахамия сообщил, что вопрос о кадровых изменениях в секторе обороны Украины пока "не стоит". Нардеп добавил, что у него нет оснований полагать, что Резников "каким-то образом участвовал в возможных схемах".
7 февраля Резников в Twitter поблагодарил всех "за поддержку, а также за конструктивную критику". "Делаем выводы. Мы продолжаем реформы. Даже во время войны. Укрепляем оборону и работаем на победу", – написал Резников.
15 февраля Резников подтвердил, что сохраняет должность министра обороны. 20 февраля в интервью "Бабелю" он объяснил, что условием сохранения поста министра для него была смена команды.