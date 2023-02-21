Кабмин назначил волонтера Дейнегу и бывшего посла Шевченко заместителями министра обороны

Правительство утвердило кандидатуры, предложенные ранее главой Минобороны Алексеем Резниковым:

на пост заместителя по европейской интеграции – бывшего народного депутата и посла Украины в Канаде Андрея Шевченко;

на пост заместителя по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации – волонтера, основателя фонда "Повернись живим" Виталия Дейнегу.

14 февраля Резников объявил, что пригласил на должности своих заместителей командующего группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенанта Александра Павлюка, Шевченко и Дейнегу. Он обещал, что коммуникации с международными партнерами, а также внедрение в секторе обороны новых цифровых стандартов будут приоритетами новой команды.

Павлюка Кабмин назначил на должность в тот же день. Уволенные заместители Иван Руснак и Олег Гайдук остаются в команде министерства "и будут привлечены к работе в качестве советников министра", добавил Резников.

21 февраля Резников прокомментировал новые назначения в министерстве.

"Новые заместители – done. Это несомненное усиление команды министерства. Предстоит еще много вызовов и кропотливой работы! Поздравляю в команде! Все будет Украина!" – написал он в Facebook.