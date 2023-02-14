Кабмин назначил генерал-лейтенанта Павлюка первым замминистра обороны Украины

Об этом в Telegram сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Назначен… Павлюк Александр Алексеевич первым заместителем министра обороны Украины", – написал он.

Перед этим Кабмин уволил с должности первого замминистра обороны Ивана Руснака, добавил Мельничук.

По его словам, также был уволен с должности замминистра обороны Украины Олег Гайдук, который отвечал в ведомстве за вопросы цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации.

Контекст:

Глава Минобороны Украины Алексей Резников анонсировал новые назначения в Минобороны 13 февраля. Президент Владимир Зеленский в тот же день подписал указ, согласно которому военнослужащего в звании генерал-лейтенанта или вице-адмирала могут назначить первым замминистра обороны Украины.

СМИ со ссылкой на источники называли имена новых предполагаемых заместителей министра – волонтера Виталия Дейнеги, дипломата Андрея Шевченко и Павлюка.

Дейнега подтвердил, что является кандидатом на должность замминистра обороны. Он сообщил, что его кандидатуру 14 февраля рассмотрит Кабмин.

14 февраля Резников подтвердил, что пригласил на должности своих заместителей Павлюка, Шевченко (по европейской интеграции) и Дейнегу (по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации). Резников добавил, что занимавшие должности первого замминистра обороны Руснак и замминистра обороны Гайдук остаются в команде министерства "и будут привлечены к работе в качестве советников министра".

"Это не последние шаги по перезагрузке Минобороны. Очередные изменения для усиления команды будут представлены через несколько дней", – анонсировал министр.