Замминистра обороны Украины сможет стать генерал-лейтенант или вице-адмирал. СМИ назвали предполагаемого кандидата

"Перечень должностей, замещаемых военнослужащими Вооруженных сил Украины, других военных формирований, правоохранительных органов специального назначения в государственных органах, на предприятиях, в учреждениях, организациях, а также государственных и коммунальных учебных заведениях, и предельных воинских званий по этим должностям… дополнить разделом: первый заместитель министра [обороны] (должность может быть замещена на период действия правового режима военного положения) [может занять] генерал-лейтенант, вице-адмирал", – сказано в тексте указа.

Таким образом, Зеленский одобрил возможность военному занимать должность первого замминистра обороны на период военного положения.

LIGA.net со ссылкой на источник в правительстве проинформировала, что начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк может стать замминистра обороны Украины.

Павлюк – командующий группировкой сил и средств обороны Киева.