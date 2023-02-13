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Замминистра обороны Украины сможет стать генерал-лейтенант или вице-адмирал. СМИ назвали предполагаемого кандидата

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Генерал-лейтенант Павлюк командующий группировкой сил и средств обороны Киева
Генерал-лейтенант Павлюк – командующий группировкой сил и средств обороны Киева
Фото: Павлюк Олександр / Facebook

Президент Владимир Зеленский 13 февраля подписал указ №76/2023, согласно которому военнослужащего в звании генерал-лейтенанта или вице-адмирала могут назначить первым замминистра обороны Украины.

"Перечень должностей, замещаемых военнослужащими Вооруженных сил Украины, других военных формирований, правоохранительных органов специального назначения в государственных органах, на предприятиях, в учреждениях, организациях, а также государственных и коммунальных учебных заведениях, и предельных воинских званий по этим должностям… дополнить разделом: первый заместитель министра [обороны] (должность может быть замещена на период действия правового режима военного положения) [может занять] генерал-лейтенант, вице-адмирал", – сказано в тексте указа.

Таким образом, Зеленский одобрил возможность военному занимать должность первого замминистра обороны на период военного положения.

LIGA.net со ссылкой на источник в правительстве проинформировала, что начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Александр Павлюк может стать замминистра обороны Украины.

Павлюк – командующий группировкой сил и средств обороны Киева.

Контекст:

Министр обороны Алексей Резников  анонсировал новые назначения в Минобороны 13 февраля. "Будут новые заместители министра. Соответствующие документы на согласование я уже представил", – отметил он в Facebook.

СМИ сообщили, что Резников подал документы на согласование кандидатур волонтера Виталия Дейнеги и нардепа V, VI и VII созывов, экс-посла Украины в Канаде Андрея Шевченко на должности своих заместителей.

Дейнега подтвердил, что является кандидатом на должность замминистра обороны. Он сообщил, что его кандидатуру 14 февраля рассмотрит Кабмин.

Согласно данным сайта Минобороны, у Резникова шесть заместителей – Анна Маляр, Александр Полищук, Ростислав Замлинский, Олег Гайдук, Владимир Гаврилов и Денис Шарапов. Должность первого замминистра занимает Иван Руснак.

Теги: Украина, правительство, указ, Минобороны, Владимир Зеленский, президент, назначение, Кабмин, Александр Павлюк
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