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"Не взял и не дал ни одного отката". Дейнега подтвердил, что является кандидатом на должность замминистра обороны, и пообещал ежегодно проходить полиграф

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Дейнега сооснователь одного из крупнейших фондов помощи украинским военным "Повернись живим"
Дейнега – сооснователь одного из крупнейших фондов помощи украинским военным "Повернись живим"
Фото: Vitaliy Deynega / Facebook

Сооснователь одного из крупнейших фондов помощи украинским военным "Повернись живим" Виталий Дейнега подтвердил, что является одним из кандидатов на должность замминистра обороны Украины.

Об этом волонтер написал в Facebook 13 февраля.

"Это далеко не первое предложение, и за время полномасштабной войны, и в принципе. Я даже сбился с числа, сколько их было начиная с 2014 года. Были и предложения уровнем повыше. И даже этой же должности, – написал Дейнега. – Чтобы не было манипуляций. Это предложение старше скандала с яйцами. Он только ускорил назначение на пару недель. Больше никак они не связаны. Более того, скажу: в свое время от него я уже раз отказался".

Волонтер сообщил, что его кандидатуру 14 февраля рассмотрит Кабмин.

"О моем [решении] я сообщу, как только оно станет окончательным, – отметил Дейнега. – Я не планирую оставаться на этом посту более двух лет и буду стараться уйти раньше, но оставив после себя хороший и функционирующий без меня организм. Организм, работающий исключительно в национальных интересах и за который не стыдно".

Волонтер, IT-специалист и журналист в прошлом заверил, что не будет давать интервью и выступать на телевидении в течение первых 100 дней на должности.

"Я в жизни не взял и не дал ни одного отката. И не украл ни копейки из миллионов долларов, прошедших через фонд. Российских паспортов у меня нет и не было. За [беглого президента Виктора] Януковича не голосовал, – указал Дейнега. – Чтобы не было сомнений во мне, сейчас я обещаю ежегодно и добровольно проходить полиграф с последующей публикацией его результатов".

Дейнега сообщил, что в случае назначения на должность у него будет "карт-бланш от министра".

"Разрешение на решения, которые я сочту правильными в сфере своих полномочий. Будет жесткое наведение приоритетов и чистка от кадров... Буду набирать проактивную команду и делать то, что лучше для ВСУ. Поверьте, это понравится не всем. И часть тех, кто может начать со мной воевать, сейчас имеют репутацию честных и пушистых... Все будущие подчиненные могут рассчитывать на честность и прямоту, на которых я строю все отношения", – заверил волонтер.

https://www.facebook.com/deynega/posts/pfbid074YBoAnx815bwZ14pAiV5o49DHf7yCnrZb7XEdHcXpwKENUMZA8UzSiGSi2ZVfNHl

Министр обороны Алексей Резников  анонсировал новые назначения в Минобороны 13 февраля. "Будут новые заместители министра. Соответствующие документы на согласование я уже представил", – отметил он в Facebook.

СМИ сообщили, что Резников подал документы на согласование кандидатур Дейнеги и нардепа V, VI и VII созывов, экс-посла Украины в Канаде Андрея Шевченко на должности своих заместителей.

Согласно данным сайта Минобороны, у Резникова шесть заместителей – Анна Маляр, Александр Полищук, Ростислав Замлинский, Олег Гайдук, Владимир Гаврилов и Денис Шарапов. Должность первого замминистра занимает Иван Руснак.

Контекст:

В январе 2023 года на фоне скандала вокруг закупок продуктов для украинских военнослужащих из Минобороны были уволены директор департамента закупок Богдан Хмельницкий и замминистра Вячеслав Шаповалов.

СМИ также сообщали о вероятном увольнении Резникова. 1 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что Резников будет переведен на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а должность главы Минобороны займет руководитель разведки Кирилл Буданов. Резников после этого заявил, что ему не предлагали возглавить Минстратегпром, а если бы предложение поступило, то "отказался бы от него".

6 февраля в интервью Арахамия сообщил, что вопрос о кадровых изменениях в секторе обороны Украины пока "не стоит". Нардеп добавил, что у него нет оснований полагать, что Резников "каким-то образом участвовал в возможных схемах".

7 февраля "BBC News Україна" сообщило, что Резников "добился встречи" с президентом Владимиром Зеленским и сохранит за собой должность главы Минобороны Украины. Он сам в Twitter поблагодарил всех "за поддержку, а также за конструктивную критику". "Делаем выводы. Мы продолжаем реформы. Даже во время войны. Укрепляем оборону и работаем на победу", – написал Резников.

Теги: Украина, волонтер, Минобороны, Виталий Дейнега, полиграф, назначение, Кабмин
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