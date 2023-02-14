Резников подтвердил, что пригласил Павлюка, Дейнегу и Шевченко на должности своих замов. Бывшие заместители станут советниками

Министр отметил, что за год в условиях полномасштабной российской агрессии накоплен опыт, "дающий подсказки, как усилить министерство".
"Я пригласил в команду новых людей. Согласно процедуре, кандидатов на должности подал на согласование президенту Украины, после этого должно состояться утверждение правительством. Все они известны, поэтому буквально несколько слов", – написал Резников.
На должность своего первого заместителя министр подал кандидатуру генерал-лейтенанта Павлюка, командующего группировкой сил и средств обороны Киева.
"Генерал Павлюк в совершенстве знает проблематику современной войны и потребности нашей армии, обладает необходимыми лидерскими и управленческими качествами. Будет еще больше синергии во взаимодействии с Генеральным штабом", – пояснил Резников.
Также министр подтвердил, что пригласил на должность заместителя министра по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации волонтера и журналиста Виталия Дейнегу.
Он подчеркнул, что современная война требует новых подходов, а сектор цифрового развития – одно из направлений, где Украина "способна на прорыв и может создавать новые стандарты для мира".
"Нужен новый взгляд, широкий кругозор и способность интегрировать возможности государства, бизнеса и общественного сектора", – написал министр обороны.
Кроме того, Резников сообщил, что пригласил на должность заместителя министра по европейской интеграции журналиста, бывшего нардепа и экс-посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.
"Коммуникации с международными партнерами, законодателями и украинским обществом, внедрение в секторе обороны новых стандартов являются одним из приоритетных направлений", – отметил он.
Резников добавил, что занимавшие должности первого замминистра обороны генерал-полковник Иван Руснак и замминистра обороны по цифровому развитию Олег Гайдук остаются в команде министерства "и будут привлечены к работе в качестве советников министра".
"Это не последние шаги по перезагрузке Минобороны. Очередные изменения для усиления команды будут представлены через несколько дней", – анонсировал министр.
Согласно данным сайта Минобороны, у Резникова шесть заместителей – Анна Маляр, Александр Полищук, Ростислав Замлинский, Олег Гайдук, Владимир Гаврилов и Денис Шарапов. Должность первого замминистра занимает Иван Руснак.
Резников анонсировал новые назначения в Минобороны 13 февраля. Президент Владимир Зеленский в тот же день подписал указ, согласно которому военнослужащего в звании генерал-лейтенанта или вице-адмирала могут назначить первым замминистра обороны Украины.
СМИ со ссылкой на источники называли имена новых предполагаемых заместителей министра – Дейнеги, Шевченко и Павлюка.
Дейнега подтвердил, что является кандидатом на должность замминистра обороны. Он сообщил, что его кандидатуру 14 февраля рассмотрит Кабмин.