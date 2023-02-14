Резников подтвердил, что пригласил Павлюка, Дейнегу и Шевченко на должности своих замов. Бывшие заместители станут советниками

Резников хочет назначить трех новых заместителей, их должны утвердить президент и Кабмин Фото: EPA

Министр отметил, что за год в условиях полномасштабной российской агрессии накоплен опыт, "дающий подсказки, как усилить министерство".

"Я пригласил в команду новых людей. Согласно процедуре, кандидатов на должности подал на согласование президенту Украины, после этого должно состояться утверждение правительством. Все они известны, поэтому буквально несколько слов", – написал Резников.

На должность своего первого заместителя министр подал кандидатуру генерал-лейтенанта Павлюка, командующего группировкой сил и средств обороны Киева.

"Генерал Павлюк в совершенстве знает проблематику современной войны и потребности нашей армии, обладает необходимыми лидерскими и управленческими качествами. Будет еще больше синергии во взаимодействии с Генеральным штабом", – пояснил Резников.

Также министр подтвердил, что пригласил на должность заместителя министра по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации волонтера и журналиста Виталия Дейнегу.

Он подчеркнул, что современная война требует новых подходов, а сектор цифрового развития – одно из направлений, где Украина "способна на прорыв и может создавать новые стандарты для мира".

"Нужен новый взгляд, широкий кругозор и способность интегрировать возможности государства, бизнеса и общественного сектора", – написал министр обороны.

Кроме того, Резников сообщил, что пригласил на должность заместителя министра по европейской интеграции журналиста, бывшего нардепа и экс-посла Украины в Канаде Андрея Шевченко.

"Коммуникации с международными партнерами, законодателями и украинским обществом, внедрение в секторе обороны новых стандартов являются одним из приоритетных направлений", – отметил он.

Резников добавил, что занимавшие должности первого замминистра обороны генерал-полковник Иван Руснак и замминистра обороны по цифровому развитию Олег Гайдук остаются в команде министерства "и будут привлечены к работе в качестве советников министра".

"Это не последние шаги по перезагрузке Минобороны. Очередные изменения для усиления команды будут представлены через несколько дней", – анонсировал министр.