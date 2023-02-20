Резников рассказал, на каких условиях Зеленский оставил его министром: Это должны быть кадровые решения

По его словам, договоренность касается кадрового обновления на всех уровнях, начиная с заместителей министра.

"У нас был разговор с президентом о том, что мы продолжаем сотрудничество со мной как с министром обороны. Но я должен сделать выводы из этой ситуации, то есть это должны быть кадровые решения, потому что без обновления команды будет тяжело работать. По рекомендации президента я обновляю команду на уровне замминистра. А потом это пойдет по департаментам и так далее", – сказал Резников.

Отвечая на вопрос о новых сотрудниках, он сказал, что, кроме замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ, командующего группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенанта Александра Павлюка, назначенного 14 февраля первым заместителем министра обороны, ему нужны еще три зама.

"Павлюка уже назначил Кабмин, [экс-посла Украины в Канаде] Андрея Шевченко и [основателя волонтерского фонда "Вернись живым"] Виталия Дейнегу согласовывают. Не закрыта кандидатура заместителя по тыловым закупкам. Я продолжаю консультации, встречаюсь с людьми", – перечислил Резников.

Он добавил, что в разговоре с президентом не шла речь о том, на сколько он остается во главе Минобороны.