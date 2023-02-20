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Резников рассказал, на каких условиях Зеленский оставил его министром: Это должны быть кадровые решения

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Я должен сделать выводы из этой ситуации, заявил министр обороны
Я должен сделать выводы из этой ситуации, заявил министр обороны
Фото: armyinform.com.ua

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение оставить пост министра обороны за Алексеем Резниковым на условиях смены команды. Об этом сам Резников сказал в интервью "Бабелю", опубликованном 20 февраля.

По его словам, договоренность касается кадрового обновления на всех уровнях, начиная с заместителей министра.

"У нас был разговор с президентом о том, что мы продолжаем сотрудничество со мной как с министром обороны. Но я должен сделать выводы из этой ситуации, то есть это должны быть кадровые решения, потому что без обновления команды будет тяжело работать. По рекомендации президента я обновляю команду на уровне замминистра. А потом это пойдет по департаментам и так далее", – сказал Резников.

Отвечая на вопрос о новых сотрудниках, он сказал, что, кроме замкомандующего Сухопутными войсками ВСУ, командующего группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенанта Александра Павлюка, назначенного 14 февраля первым заместителем министра обороны, ему нужны еще три зама.

"Павлюка уже назначил Кабмин, [экс-посла Украины в Канаде] Андрея Шевченко и [основателя волонтерского фонда "Вернись живым"] Виталия Дейнегу согласовывают. Не закрыта кандидатура заместителя по тыловым закупкам. Я продолжаю консультации, встречаюсь с людьми", – перечислил Резников.

Он добавил, что в разговоре с президентом не шла речь о том, на сколько он остается во главе Минобороны.

Контекст:

Резников был назначен министром обороны в ноябре 2021 года. Он говорил, что не хотел соглашаться на эту должность, но президент Владимир Зеленский убедил его, пояснив, что от него требуется "навести порядок в закупках, навести порядок со справедливостью денежного обеспечения, навести порядок с коррупционной составляющей", а также работать с иностранными партнерами. Кроме того, говорил Резников, он будет готовить страну к вступлению в НАТО.

В январе 2023 года на фоне скандала вокруг закупок продуктов для украинских военнослужащих из Минобороны были уволены директор департамента закупок Богдан Хмельницкий и замминистра Вячеслав Шаповалов.

5 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Резников будет переведен на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а должность главы Минобороны займет глава военной разведки Кирилл Буданов. Резников после этого заявил, что ему не предлагали возглавить Минстратегпром, а если бы предложение поступило, то "отказался бы от него".

6 февраля в интервью Арахамия сообщил, что вопрос о кадровых изменениях в секторе обороны Украины пока "не стоит". Нардеп добавил, что у него нет оснований полагать, что Резников "каким-то образом участвовал в возможных схемах".

7 февраля Резников в Twitter поблагодарил всех "за поддержку, а также за конструктивную критику". "Делаем выводы. Мы продолжаем реформы. Даже во время войны. Укрепляем оборону и работаем на победу", – написал Резников.

Резников анонсировал новые назначения в Минобороны 13 февраля. Зеленский в тот же день подписал указ, согласно которому военнослужащего в звании генерал-лейтенанта или вице-адмирала могут назначить первым замминистра обороны Украины.

14 февраля Резников объявил, что пригласил на должности своих заместителей Павлюка, Шевченко (по европейской интеграции) и Дейнегу (по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации). Он добавил, что его уволенные замы Иван Руснак и Олег Гайдук остаются в команде министерства "и будут привлечены к работе в качестве советников министра". "Это не последние шаги по перезагрузке Минобороны. Очередные изменения для усиления команды будут представлены через несколько дней", – анонсировал министр. В тот же день Кабмин назначил Павлюка первым заместителем министра обороны.

15 февраля Резников подтвердил, что сохраняет должность министра обороны, добавив: "Это было решение моего президента".

Теги: Украина, Кабинет Министров, дипломат Андрей Шевченко, Алексей Резников, Минобороны, Владимир Зеленский, ВСУ, Виталий Дейнега, Александр Павлюк
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