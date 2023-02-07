Верховная Рада приняла за основу законопроект о прозрачности оборонных закупок, его подготовку решили ускорить

Он отметил, что решение поддержали 290 народных депутатов (при необходимых 226).

В карточке документа на сайте Верховной Рады указано, что законопроект был внесен в повестку дня парламента во время его заседания.

Кроме того, 242 нардепа поддержали предложение сократить срок подготовки законопроекта ко второму чтению.

Законопроект №8381 был зарегистрирован 24 января. Он предлагает обязать Минобороны и других оборонных заказчиков публиковать в системе Prozorro информацию о стоимости единицы закупленных за бюджетные средства товаров, стоимости работ или услуг (кроме оружия и тайных закупок).