Верховная Рада приняла за основу законопроект о прозрачности оборонных закупок, его подготовку решили ускорить

Он отметил, что решение поддержали 290 народных депутатов (при необходимых 226).
В карточке документа на сайте Верховной Рады указано, что законопроект был внесен в повестку дня парламента во время его заседания.
Кроме того, 242 нардепа поддержали предложение сократить срок подготовки законопроекта ко второму чтению.
Законопроект №8381 был зарегистрирован 24 января. Он предлагает обязать Минобороны и других оборонных заказчиков публиковать в системе Prozorro информацию о стоимости единицы закупленных за бюджетные средства товаров, стоимости работ или услуг (кроме оружия и тайных закупок).
21 января издание ZN.UA сообщило, что Министерство обороны закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах. В Министерстве заявили, что произошла "обычная техническая ошибка", ведомство проводит внутренние проверки, исправляет неточности и готовит дополнительные соглашения по поставкам. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заверил, что в Минобороны и ВСУ – "нулевая толерантность к коррупции".
После скандала, связанного с закупками питания для Вооруженных сил Украины, уволился замминистра обороны Шаповалов, также был уволен директор департамента закупок Министерства обороны Украины Богдан Хмельницкий.
1 февраля "Украинская правда" писала, что Шаповалов получил подозрение за незаконные действия, в результате которых отдельные подразделения ВСУ не были укомплектованы средствами индивидуальной защиты на сумму более 1 млрд грн. На следующий день Печерский райсуд Киева арестовал Шаповалова на два месяца и назначил многомиллионный залог.
2 февраля ГБР заявило о задержании пяти человек по подозрению в поставках питания военным "на бумаге".
В начале февраля из Минобороны после обвинений в "пророссийскости" уволился и.о. руководителя департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Александр Лиев.
3 февраля следователи Нацполиции сообщили о подозрении советнику замминистра обороны Украины (на общественных началах) в завладении более 1,7 млрд грн, предназначенных для закупки товаров для ВСУ.
Министр обороны Алексей Резников после скандала вокруг закупок Минобороны заявлял 31 января, что украинское оборонное ведомство вернет общественный контроль над частью закупок.