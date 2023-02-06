Рада отменила НДС и пошлины на ввоз дронов, тепловизоров и раций

По его словам, по обращениям волонтерских организаций добавили рации.

Документы №8360 и №8361-д поддержали 331 и 326 нардепов соответственно.

"Сняли все бюрократические ограничения по импорту этих важных для нашей обороны товаров. Закон разрабатывался вместе с волонтерскими организациями", – написал Железняк.

Согласно законопроектам, на период действия военного положения в Украине, но не более чем до 1 января 2024 года, освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной и НДС операции по ввозу на таможенную территорию Украины БПЛА, оптических и коллиматорных прицелов, прицелов ночного видения, тепловизионных биноклей, монокуляров и приборов ночного видения.

Льготы не будут применяться к товарам, имеющим происхождение из страны, признанной государством-оккупантом и/или государством-агрессором, и ввозимым с территории государства-оккупанта или с оккупированной территории Украины, сказано в документе.

"Принятие проекта закона будет способствовать обеспечению украинских защитников квадрокоптерами (дронами), прицелами, приборами ночного видения и рациями, наличие которых в достаточном количестве является важным фактором для эффективного защиты Украины", – сказано в пояснительной записке к документам.