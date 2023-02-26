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В Киев приехал министр обороны Эстонии и объявил о новом пакете военной помощи Украине

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Резников на встрече с Певкуром: Я в восторге от народа Эстонии и его поддержки
Резников на встрече с Певкуром: Я в восторге от народа Эстонии и его поддержки
Фото: Резніков Олексій / Facebook

В Киев с визитом прибыл министр обороны Эстонии Ханно Певкур. Об этом сообщил в Facebook глава Минобороны Украины Алексей Резников.

"Был рад сегодня приветствовать в Киеве своего друга и коллегу министра обороны Эстонии Ханно Певкура. Это уже не первый визит нашего большого друга в Киев", – написал Резников.

Он подчеркнул, что переоценить помощь Эстонии сложно и ее общая сумма уже превысила 1% ВВП страны.

"Постоянная поддержка в рамках "Рамштайна", гаубицы 155 мм, инициатива "Миллион снарядов 155 мм для Украины", полевые госпитали и лечение наших воинов – лишь небольшой перечень того, что для нас делает дружественная Эстония. Я в восторге от народа Эстонии и его поддержки", – заявил министр обороны Украины.

https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/pfbid0MX4VNFXFQzDewKJRUfubkLqY51hUUqoACZbFxFWsTg41RS8m6okrm4n7yWfAKzxyl

Во время визита Певкур заявил об очередном пакете военной помощи Украине, сообщается на сайте минобороны.

Он состоит из оружия и техники для Сил специальных операций. В него входят автоматы, пистолеты, беспилотники, тепловизоры, генераторы и зарядные устройства, а также одежда.

При встрече с Резниковым Певкур передал ему символические предметы из нового пакета помощи. В частности, он вручил коллеге оптический прицел, а также передал символический ключ от третьего полевого госпиталя, который Эстония готовит для Украины в сотрудничестве с Нидерландами и Норвегией. Ожидается, что госпиталь прибудет в Украину в ближайшие недели.

"Исполнился год с начала полномасштабной войны в Украине. Мы неоднократно подтверждали, что наша помощь Украине будет продолжаться столько, сколько необходимо. Помимо непосредственной помощи оружием, мы помогаем ВСУ в обучении и других необходимых вещах, которые дают Украине предпосылки для победы в войне",  сказал Певкур.

В минобороны Эстонии уточнили, что Эстония уже предоставила Украине военную помощь на сумму почти €400 млн, или более 1% ВВП. В то же время она запрашивает финансовую компенсацию за подаренную технику через Европейский фонд мира, и, как ожидается, получит ее в размере €156 млн.

Контекст:

Эстония активно поддерживает Украину в борьбе против РФ. Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине, первой начала участвовать в восстановлении Украины.

Эстония передала Украине ракеты ПЗРК Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медикаменты, средства индивидуальной защиты и сухпайки, сообщало эстонское минобороны. В последний в 2022 году пакет эстонской военной помощи, о котором было объявлено 22 декабря, входили беспилотники, средства индивидуальной защиты и зимнее обмундирование.

В январе 2023 года Эстония заявила, что передаст Украине все свои 155-миллиметровые гаубицы, чтобы "у других стран не оставалось оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне".

Теги: оружие, Эстония, вооружение, военная помощь, Алексей Резников, беспилотники, госпиталь, война России против Украины, Силы специальных операций, Ханно Певкур, тепловизор
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