В Киев приехал министр обороны Эстонии и объявил о новом пакете военной помощи Украине

Резников на встрече с Певкуром: Я в восторге от народа Эстонии и его поддержки Фото: Резніков Олексій / Facebook

"Был рад сегодня приветствовать в Киеве своего друга и коллегу министра обороны Эстонии Ханно Певкура. Это уже не первый визит нашего большого друга в Киев", – написал Резников.

Он подчеркнул, что переоценить помощь Эстонии сложно и ее общая сумма уже превысила 1% ВВП страны.

"Постоянная поддержка в рамках "Рамштайна", гаубицы 155 мм, инициатива "Миллион снарядов 155 мм для Украины", полевые госпитали и лечение наших воинов – лишь небольшой перечень того, что для нас делает дружественная Эстония. Я в восторге от народа Эстонии и его поддержки", – заявил министр обороны Украины.

Во время визита Певкур заявил об очередном пакете военной помощи Украине, сообщается на сайте минобороны.

Он состоит из оружия и техники для Сил специальных операций. В него входят автоматы, пистолеты, беспилотники, тепловизоры, генераторы и зарядные устройства, а также одежда.

При встрече с Резниковым Певкур передал ему символические предметы из нового пакета помощи. В частности, он вручил коллеге оптический прицел, а также передал символический ключ от третьего полевого госпиталя, который Эстония готовит для Украины в сотрудничестве с Нидерландами и Норвегией. Ожидается, что госпиталь прибудет в Украину в ближайшие недели.

"Исполнился год с начала полномасштабной войны в Украине. Мы неоднократно подтверждали, что наша помощь Украине будет продолжаться столько, сколько необходимо. Помимо непосредственной помощи оружием, мы помогаем ВСУ в обучении и других необходимых вещах, которые дают Украине предпосылки для победы в войне", – сказал Певкур.

В минобороны Эстонии уточнили, что Эстония уже предоставила Украине военную помощь на сумму почти €400 млн, или более 1% ВВП. В то же время она запрашивает финансовую компенсацию за подаренную технику через Европейский фонд мира, и, как ожидается, получит ее в размере €156 млн.