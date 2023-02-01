В Эстонии установили гигантскую скульптуру Зеленского в стиле статуи Свободы. Она пробудет до победы Украины

Об этом 1 февраля в Instagram сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

По ее словам, признаки симпатии эстонского народа к Украине можно найти по всей стране – "кто-то плетет маскировочные сетки, кто-то производит окопные свечи, кто-то иным образом помогает".

"Поддержка эстонцами Украины непоколебима, – написала Каллас. – Местные жители Тырвы обустроили Парк Свободы, посвященный Украине, с монументальной песчаной скульптурой президента Зеленского. Они намерены держать ее там, пока Украина не выиграет войну".

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В начале августа 2022 года правительство Эстонии решило убрать все советские памятники из публичного пространства в стране.