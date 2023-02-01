В Эстонии установили гигантскую скульптуру Зеленского в стиле статуи Свободы. Она пробудет до победы Украины

Об этом 1 февраля в Instagram сообщила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.
По ее словам, признаки симпатии эстонского народа к Украине можно найти по всей стране – "кто-то плетет маскировочные сетки, кто-то производит окопные свечи, кто-то иным образом помогает".
"Поддержка эстонцами Украины непоколебима, – написала Каллас. – Местные жители Тырвы обустроили Парк Свободы, посвященный Украине, с монументальной песчаной скульптурой президента Зеленского. Они намерены держать ее там, пока Украина не выиграет войну".
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В начале августа 2022 года правительство Эстонии решило убрать все советские памятники из публичного пространства в стране.
Эстония активно поддерживает Украину в борьбе против РФ. Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине, первой начала участвовать в восстановлении Украины.
Эстония передала Украине ракеты ПЗРК Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медикаменты, средства индивидуальной защиты и сухпайки, отмечается на сайте минобороны. В последний в 2022 году пакет эстонской военной помощи, о котором было объявлено 22 декабря, входили беспилотники, средства индивидуальной защиты и зимнее обмундирование.
В январе 2023 года стало известно, что Эстония передаст Украине все свои 155-мм гаубицы, чтобы "у других стран не оставалось оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне".