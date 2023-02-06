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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Премьер-министр Эстонии изготовила окопные свечи для украинских военных

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Каллас: "Каждый может помочь Украине"
Каллас: "Каждый может помочь Украине"
Фото: Kaja Kallas / Twitter

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас приняла участие в изготовлении окопных свечей для военных Вооруженных сил Украины в выходные. Об этом она вечером 5 февраля сообщила в Twitter.

Она посетила волонтерскую организацию Naiskodukaitse, которая, как отметила Каллас, собирается по выходным, чтобы сделать окопные свечи для украинских солдат.

"Война России против Украины – это война против демократии и свободы. Повсюду в Эстонии люди делают все возможное, чтобы поддержать Украину", – написала Каллас.

Каждый может помочь Украине, добавила она.


Контекст:

Naiskodukaitse – организация для женщин, которые хотят "внести свой вклад в оборону", говорится на ее сайте. 

Эстония активно поддерживает Украину в борьбе против РФ. Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине, первой начала участвовать в восстановлении Украины.

Эстония передала Украине ракеты ПЗРК Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медикаменты, средства индивидуальной защиты и сухпайки, отмечается на сайте минобороны. В последний в 2022 году пакет эстонской военной помощи, о котором было объявлено 22 декабря, входили беспилотники, средства индивидуальной защиты и зимнее обмундирование.

19 января правительство Эстонии объявило о новом пакете военной помощи. Страна передаст Украине все свои 155-мм гаубицы, чтобы "у других стран не оставалось оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне".

Теги: Россия, Украина, Эстония, военные, помощь, волонтеры, война России против Украины, свечи, Кая Каллас
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