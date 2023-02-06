Премьер-министр Эстонии изготовила окопные свечи для украинских военных

Она посетила волонтерскую организацию Naiskodukaitse, которая, как отметила Каллас, собирается по выходным, чтобы сделать окопные свечи для украинских солдат.
"Война России против Украины – это война против демократии и свободы. Повсюду в Эстонии люди делают все возможное, чтобы поддержать Украину", – написала Каллас.
Каждый может помочь Украине, добавила она.
Russia’s war against #Ukraine is war against democracy and freedom. Everywhere in Estonia, people are doing all they can to support Ukraine.— Kaja Kallas (@kajakallas) February 5, 2023
I visited #Naiskodukaitse who come together on weekends to make trench candles for Ukrainian soldiers.
Everyone can help Ukraine win. pic.twitter.com/xDZEmVDQh0
Naiskodukaitse – организация для женщин, которые хотят "внести свой вклад в оборону", говорится на ее сайте.
Эстония активно поддерживает Украину в борьбе против РФ. Она первой в мире признала геноцидом действия России в Украине, первой начала участвовать в восстановлении Украины.
Эстония передала Украине ракеты ПЗРК Javelin, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медикаменты, средства индивидуальной защиты и сухпайки, отмечается на сайте минобороны. В последний в 2022 году пакет эстонской военной помощи, о котором было объявлено 22 декабря, входили беспилотники, средства индивидуальной защиты и зимнее обмундирование.
19 января правительство Эстонии объявило о новом пакете военной помощи. Страна передаст Украине все свои 155-мм гаубицы, чтобы "у других стран не оставалось оправданий, почему они не могут предоставить Украине необходимое вооружение для победы в войне".