Премьер-министр Эстонии изготовила окопные свечи для украинских военных

Она посетила волонтерскую организацию Naiskodukaitse, которая, как отметила Каллас, собирается по выходным, чтобы сделать окопные свечи для украинских солдат.

"Война России против Украины – это война против демократии и свободы. Повсюду в Эстонии люди делают все возможное, чтобы поддержать Украину", – написала Каллас.

Каждый может помочь Украине, добавила она.

Russia’s war against #Ukraine is war against democracy and freedom. Everywhere in Estonia, people are doing all they can to support Ukraine.



I visited #Naiskodukaitse who come together on weekends to make trench candles for Ukrainian soldiers.



Everyone can help Ukraine win. pic.twitter.com/xDZEmVDQh0 — Kaja Kallas (@kajakallas) February 5, 2023



