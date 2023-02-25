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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Остин рассказал о новой американской помощи и заверил Резникова в непоколебимой поддержке Украины

Остин рассказал Резникову о деталях нового пакета помощи США на $2 млрд
Остин рассказал Резникову о деталях нового пакета помощи США на $2 млрд
Фото: Oleksii Reznikov / Twitter

24 февраля, в годовщину полномасштабного российского вторжения, состоялся телефонный разговор министров обороны США и Украины Ллойда Остина и Алексея Резникова. Об этом главы ведомств сообщили в Twitter.

Во время звонка Остин подтвердил непреклонную приверженность США поддержке Украины.

"Сегодня я разговаривал со своим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым, в то время как неспровоцированное полномасштабное вторжение России достигает отметки в один год, и я подтвердил обещание президента [Джо] Байдена поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – написал глава Пентагона. 

Он также "высоко оценил мужество и жертвенность Украины, которая вдохновила и сплотила международное сообщество для поддержки ее усилий в противостоянии российской агрессии", отметила пресс-служба минобороны США.

Во время телефонного разговора Остин предоставил обновленную информацию о помощи США, в частности, о новом пакете американской помощи на $2 млрд.

В свою очередь, Резников проинформировал коллегу о развитии событий на фронте в Украине.

"Мы обсудили результаты, достигнутые в прошлом году. Прозрачность и доверие являются ключевыми принципами украино-американской дружбы и партнерства. Мы благодарны США за неизменную поддержку в течение всего года! Вместе мы победим!" – написал министр.

Контекст:

По состоянию на 20 февраля администрация Байдена выделила на помощь Украине $30,4 млрд, проинформировали в Пентагоне. В частности, с момента вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года по 20 февраля 2023 года Вашингтон направил помощи на $29,8 млрд.

Министерство обороны США 24 февраля объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму $2 млрд. Это 33-й пакет военной помощи США, в него войдут, в частности, дополнительные ракеты для HIMARS и другие боеприпасы, а также разные виды беспилотников. Речь в этом случае идет не об отправке оружия со складов Пентагона, а о заказе у промышленности. 

Теги: США, Пентагон, военная помощь, Алексей Резников, война России против Украины, Ллойд Остин
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