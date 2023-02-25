Остин рассказал о новой американской помощи и заверил Резникова в непоколебимой поддержке Украины

Во время звонка Остин подтвердил непреклонную приверженность США поддержке Украины.
"Сегодня я разговаривал со своим хорошим другом и украинским коллегой Алексеем Резниковым, в то время как неспровоцированное полномасштабное вторжение России достигает отметки в один год, и я подтвердил обещание президента [Джо] Байдена поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – написал глава Пентагона.
Он также "высоко оценил мужество и жертвенность Украины, которая вдохновила и сплотила международное сообщество для поддержки ее усилий в противостоянии российской агрессии", отметила пресс-служба минобороны США.
Во время телефонного разговора Остин предоставил обновленную информацию о помощи США, в частности, о новом пакете американской помощи на $2 млрд.
Today, I spoke with my good friend and * counterpart @oleksiireznikov as Russia’s unprovoked, full-scale invasion reaches the one-year mark, and I reiterated President Biden’s pledge to support * for as long as it takes. pic.twitter.com/sLMBkQi94G— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) February 24, 2023
В свою очередь, Резников проинформировал коллегу о развитии событий на фронте в Украине.
"Мы обсудили результаты, достигнутые в прошлом году. Прозрачность и доверие являются ключевыми принципами украино-американской дружбы и партнерства. Мы благодарны США за неизменную поддержку в течение всего года! Вместе мы победим!" – написал министр.
Had a * conversation with my friend @SecDef Lloyd James Austin III.— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) February 24, 2023
We discussed results achieved in the past year.
Transparency&trust are the key principles of * - * friendship & partnership.
We are grateful for the US staunch support throughout the year!
Together, we will win! pic.twitter.com/VfNYmB1uRo
По состоянию на 20 февраля администрация Байдена выделила на помощь Украине $30,4 млрд, проинформировали в Пентагоне. В частности, с момента вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года по 20 февраля 2023 года Вашингтон направил помощи на $29,8 млрд.
Министерство обороны США 24 февраля объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму $2 млрд. Это 33-й пакет военной помощи США, в него войдут, в частности, дополнительные ракеты для HIMARS и другие боеприпасы, а также разные виды беспилотников. Речь в этом случае идет не об отправке оружия со складов Пентагона, а о заказе у промышленности.