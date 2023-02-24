Блинкен – Совбезу ООН: Не обманывайтесь призывами к временному прекращению огня. Россия воспользуется любой паузой, чтобы закрепить контроль над захваченной территорией

"Ни одна страна не испытала больших страданий от войны с Россией, чем Украина, но почти каждая страна испытала на себе эту боль. И все же народы всего мира продолжают поддерживать Украину. Потому что мы все признаем, что если мы откажемся от Украины, мы откажемся от самого Устава ООН, а также от принципов и правил, которые делают все страны более безопасными и защищенными. Нельзя захватывать земли силой. Нельзя стирать границы другой страны. Нельзя нацеливаться на мирных жителей на войне. Нельзя вести агрессивные войны", – сказал Блинкен.

Государственный секретарь добавил, что чтобы мир был прочным, он должен гарантировать, что Россия не сможет просто отдохнуть, перевооружиться и возобновить войну через несколько месяцев или несколько лет.

Он подчеркнул, что любой мир, узаконивающий захват Россией земель силой, даст понять потенциальным агрессорам повсюду, что они могут вторгаться в страны и оставаться безнаказанными.

"Членов Совета не следует обманывать призывами к временному или безоговорочному прекращению огня. Россия воспользуется любой паузой в боевых действиях, чтобы закрепить контроль над незаконно захваченной территорией и пополнить свои силы для дальнейших атак. Именно это произошло, когда первое наступление России на Украину было заморожено в 2015 году. Посмотрите, что последовало за этим", – сказал Блинкен.

Он напомнил, что в этой войне есть агрессор и есть жертва.

"Россия борется за завоевание. Украина борется за свою свободу. Если Россия перестанет воевать и покинет Украину, война закончится. Если Украина перестанет воевать, Украине придет конец. Факт остается фактом: эту войну начал один человек – [президент РФ] Владимир Путин; один человек может положить этому конец", – подчеркнул Блинкен.