ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Блинкен – Совбезу ООН: Не обманывайтесь призывами к временному прекращению огня. Россия воспользуется любой паузой, чтобы закрепить контроль над захваченной территорией

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Блинкен: Россия борется за завоевание. Украина борется за свою свободу
Блинкен: Россия борется за завоевание. Украина борется за свою свободу
Фото: EPA

Никакое временное прекращение огня в Украине недопустимо, поскольку Россия использует его, чтобы пополнить силы для дальнейших атак. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на заседании Совета безопасности ООН 24 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Ни одна страна не испытала больших страданий от войны с Россией, чем Украина, но почти каждая страна испытала на себе эту боль. И все же народы всего мира продолжают поддерживать Украину. Потому что мы все признаем, что если мы откажемся от Украины, мы откажемся от самого Устава ООН, а также от принципов и правил, которые делают все страны более безопасными и защищенными. Нельзя захватывать земли силой. Нельзя стирать границы другой страны. Нельзя нацеливаться на мирных жителей на войне. Нельзя вести агрессивные войны", – сказал Блинкен.

Государственный секретарь добавил, что чтобы мир был прочным, он должен гарантировать, что Россия не сможет просто отдохнуть, перевооружиться и возобновить войну через несколько месяцев или несколько лет.

Он подчеркнул, что любой мир, узаконивающий захват Россией земель силой, даст понять потенциальным агрессорам повсюду, что они могут вторгаться в страны и оставаться безнаказанными.

"Членов Совета не следует обманывать призывами к временному или безоговорочному прекращению огня. Россия воспользуется любой паузой в боевых действиях, чтобы закрепить контроль над незаконно захваченной территорией и пополнить свои силы для дальнейших атак. Именно это произошло, когда первое наступление России на Украину было заморожено в 2015 году. Посмотрите, что последовало за этим", – сказал Блинкен.

Он напомнил, что в этой войне есть агрессор и есть жертва.

"Россия борется за завоевание. Украина борется за свою свободу. Если Россия перестанет воевать и покинет Украину, война закончится. Если Украина перестанет воевать, Украине придет конец. Факт остается фактом: эту войну начал один человек – [президент РФ] Владимир Путин; один человек может положить этому конец", – подчеркнул Блинкен.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, ООН, война, Совет Безопасности ООН, прекращение огня, Энтони Блинкен, война России против Украины, государственный секретарь
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