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Блинкен и Эрдоган обсудили поддержку Украины – Госдеп США

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Блинкен совершил свою первую поездку в Турцию
Блинкен совершил свою первую поездку в Турцию
Фото: Secretary Antony Blinken / Twitter

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 20 февраля в Анкаре (Турция) встретился с президентом Турции Раджепом Эрдоганом. Среди прочего, они обсудили поддержку Украины. Об этом говорится в сообщении Госдепа.

"Оба лидера также обсудили поддержку Украины в ее защите от российской агрессии и подчеркнули необходимость более тесного сотрудничества в двусторонних вопросах, включая оборону, энергетику, торговлю и коллективную безопасность", – говорится в сообщении.

Встреча состоялась в зале для почетных гостей столичного аэропорта Эсенбога в закрытом для прессы режиме, отметило агентство Anadolu.

"Сегодня мы встретились с президентом Эрдоганом в Анкаре, чтобы выразить соболезнования всем, кто пострадал от землетрясений, и обсудить неизменную приверженность Соединенных Штатов оказывать всю необходимую помощь нашему союзнику по НАТО Турции", – написал Блинкен в Twitter.

Контекст:

Блинкен совершил свою первую поездку в Турцию с момента вступления в должность два года назад. Он прибыл на авиабазу Инджирлик недалеко от Аданы 19 февраля после участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

Теги: Россия, США, Украина, Турция, Реджеп Эрдоган, НАТО, Энтони Блинкен
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