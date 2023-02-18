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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украина как на стероидах, готова идти в бой – Блинкен о российской агресии

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Блинкен отметил, что за 30 лет своей деятельности не видел, чтобы НАТО был "столь единым"
Блинкен отметил, что за 30 лет своей деятельности не видел, чтобы НАТО был "столь единым"
Фото: ЕРА

Вторжение России в Украину привело к тому, что президент РФ Владимир Путин добился обратного эффекта от войны. Такое мнение 18 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности выразил государственный секретарь США Энтони Блинкен, трансляцию вела "Немецкая волна".

"С 24 февраля [2022 года] мы видели, что Путин делает хуже все, что хотел предотвратить. Украина более объединена, чем когда-либо, мир объединился в поддержке Украины. После первой агрессии 2014 года мир медлил, но сейчас Украина находится как бы на стероидах, Украина готова идти в бой, Украина сильна, Украина объединилась в деле борьбы с врагом", – сказал он.

Блинкен также отметил, что "никогда за 30 лет своей деятельности" не видел, чтобы НАТО был "столь единым" и у Альянса "даже два новых члена".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Страны НАТО оказывают Украине поддержку оборонной продукцией, финансированием и другими видами помощи.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью они деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Владимир Путин, НАТО, война, оборона, вторжение, Энтони Блинкен, война России против Украины, государственный секретарь
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