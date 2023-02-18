Украина как на стероидах, готова идти в бой – Блинкен о российской агресии

Блинкен отметил, что за 30 лет своей деятельности не видел, чтобы НАТО был "столь единым" Фото: ЕРА

"С 24 февраля [2022 года] мы видели, что Путин делает хуже все, что хотел предотвратить. Украина более объединена, чем когда-либо, мир объединился в поддержке Украины. После первой агрессии 2014 года мир медлил, но сейчас Украина находится как бы на стероидах, Украина готова идти в бой, Украина сильна, Украина объединилась в деле борьбы с врагом", – сказал он.

Блинкен также отметил, что "никогда за 30 лет своей деятельности" не видел, чтобы НАТО был "столь единым" и у Альянса "даже два новых члена".

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