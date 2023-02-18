Украина как на стероидах, готова идти в бой – Блинкен о российской агресии

"С 24 февраля [2022 года] мы видели, что Путин делает хуже все, что хотел предотвратить. Украина более объединена, чем когда-либо, мир объединился в поддержке Украины. После первой агрессии 2014 года мир медлил, но сейчас Украина находится как бы на стероидах, Украина готова идти в бой, Украина сильна, Украина объединилась в деле борьбы с врагом", – сказал он.
Блинкен также отметил, что "никогда за 30 лет своей деятельности" не видел, чтобы НАТО был "столь единым" и у Альянса "даже два новых члена".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Страны НАТО оказывают Украине поддержку оборонной продукцией, финансированием и другими видами помощи.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью они деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.