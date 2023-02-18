Мир в Украине должен быть устойчивым и соответствовать Уставу ООН – Блинкен

"Все мы заинтересованы в том, чтобы мир был справедливым и устойчивым. Справедливый – значит, условия мира должны соответствовать Уставу ООН и показывать всем потенциальным агрессорам пример, что нападение не оправдывает своих результатов. Нельзя уйти безнаказанным за такое нападение", – сказал Блинкен.

Устойчивый мир, в понимании госсекретаря США, – "сделать все, что в наших силах, чтобы Россия не повторила попытки [вооруженной агрессии] через год, через несколько лет".

"Это значит, что Украина должна иметь силы и средства, чтобы сдержать нападение и, в крайнем случае, защититься от него. То есть [необходимо] предоставить Украине сейчас средства для отпора агрессии и потом посмотреть, какой будет послевоенная стабильность и безопасность в Европе", – объяснил Блинкен.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

59-я Мюнхенская конференция по безопасности (MSC) начала работу 17 февраля, мероприятия будут проходить до 19 февраля. В центре внимания MSC – Украина.

17 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности (в режиме онлайн) президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военно-политическое руководство РФ ищет слабые места в обороне Украины и следит за логистикой, успевают ли партнеры передавать военную помощь Киеву.