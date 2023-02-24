Зеленский: Если бы я хотел назначить министром обороны Буданова, то мы делали бы это исключительно согласно законодательства Украины

Мероприятие транслировалась на странице Зеленского в Facebook.

Президент отметил, что публично не обсуждает решения, принимаемые на ставке верховного главнокомандующего.

"Одно из таких решений – это ситуация в некоторых регионах и некоторых институтах, где у меня были мнения не сугубо к этому министерству, а сугубо к инфраструктуре, которая должна обеспечить нам безопасность, усилить это военными, или разведчиками, или служащими… Это касается ситуации в некоторых приграничных регионах… и все. В этом режиме я обсуждал этот вопрос. Если бы я хотел назначить министром обороны нашего главного разведчика, то мы делали бы это шагами исключительно нашего законодательства", – сказал Зеленский.

Согласно закону "О Национальной безопасности", министр обороны Украины назначается на должность Радой по предоставлению президента из числа гражданских лиц. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов есть военным.