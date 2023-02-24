Зеленский: Если бы я хотел назначить министром обороны Буданова, то мы делали бы это исключительно согласно законодательства Украины

Мероприятие транслировалась на странице Зеленского в Facebook.
Президент отметил, что публично не обсуждает решения, принимаемые на ставке верховного главнокомандующего.
"Одно из таких решений – это ситуация в некоторых регионах и некоторых институтах, где у меня были мнения не сугубо к этому министерству, а сугубо к инфраструктуре, которая должна обеспечить нам безопасность, усилить это военными, или разведчиками, или служащими… Это касается ситуации в некоторых приграничных регионах… и все. В этом режиме я обсуждал этот вопрос. Если бы я хотел назначить министром обороны нашего главного разведчика, то мы делали бы это шагами исключительно нашего законодательства", – сказал Зеленский.
Согласно закону "О Национальной безопасности", министр обороны Украины назначается на должность Радой по предоставлению президента из числа гражданских лиц. Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов есть военным.
Резников был назначен министром обороны в ноябре 2021 года. Он говорил, что не хотел соглашаться на эту должность, но президент Владимир Зеленский убедил его, пояснив, что от него требуется "навести порядок в закупках, навести порядок со справедливостью денежного обеспечения, навести порядок с коррупционной составляющей", а также работать с иностранными партнерами. Кроме того, говорил Резников, он будет готовить страну к вступлению в НАТО.
В январе 2023 года на фоне скандала вокруг закупок продуктов для украинских военнослужащих из Минобороны были уволены директор департамента закупок Богдан Хмельницкий и замминистра Вячеслав Шаповалов.
5 февраля глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Резников будет переведен на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а должность главы Минобороны займет глава военной разведки Буданов. Резников после этого заявил, что ему не предлагали возглавить Минстратегпром, а если бы предложение поступило, то "отказался бы от него".
6 февраля в интервью Арахамия сообщил, что вопрос о кадровых изменениях в секторе обороны Украины пока "не стоит". Нардеп добавил, что у него нет оснований полагать, что Резников "каким-то образом участвовал в возможных схемах".
7 февраля Резников в Twitter поблагодарил всех "за поддержку, а также за конструктивную критику". "Делаем выводы. Мы продолжаем реформы. Даже во время войны. Укрепляем оборону и работаем на победу", – написал Резников.
15 февраля Резников подтвердил, что сохраняет должность министра обороны, добавив: "Это было решение моего президента".
В интервью, опубликованном 20 февраля, Резников рассказал, что Зеленский принял решение оставить за ним пост министра обороны на условиях смены команды.