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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Резников: Украине необходимо невероятное количество дронов, нужно развивать собственное производство

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Резников высказался о беспилотниках для военных
Резников высказался о беспилотниках для военных
Фото: EPA

Украина должна развивать свое производство беспилотников, чтобы не быть зависимой от техники из-за границы. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью LIGA.net, опубликованном 6 марта.

"Нам необходимо невероятное количество дронов. Это gamechanger (изменение правил игры. – "ГОРДОН"). Как дронов для разведки/корректировки, так и ударных от трех до 1000 км, морских дронов. Это дает возможность нанести удар врагу. И это сохраняет жизнь нашим военным, давая ситуационную осведомленность", – сказал Резников.

Он отказался назвать конкретные цифры, однако рассказал, что во время встречи с 80 отечественными производителями БПЛА заявил, что готов купить все произведенные ими дроны.

"У меня рядом стоит министр внутренних дел, который тоже будет закупаться. В моем бюджете зарезервировано 20 млрд грн, чтобы покупать все, что они изготовят. Параллельно у [вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила] Федорова есть проект United24. Параллельно правительство выделило 10 млрд грн на возможность закупки дронов из-за границы, которые я как министр обороны не могу купить", – сказал он.

При этом Резников отметил, что очень осторожно относится к дронам китайского производства, успешно используемых на поле боя.

"Если, не дай бог, Китай принимает решение вступить в альянс – их производитель может сделать многое, что будет препятствовать работе наших дронов. Потому что аэроскоп никто не отменял, местонахождение оператора понятно. И будут бороться не с дронами, а с операторами. Поэтому я продолжаю оставаться упоротым (в хорошем смысле) представителем позиции, что нам нужно развивать собственное украинское производство дронов. Тогда мы будем независимы", – сказал министр.

Контекст:

5 мая 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил о запуске глобальной фандрайзинговой платформы United24 по сбору средств для Украины (деньги поступают на счета Национального банка Украины, а потом направляются профильным министерствам).

United24 вместе с Генеральным штабом ВСУ и Министерством цифровой трансформации Украины в начале июля 2022 года заявили о совместном проекте "Армия дронов". Программа предусматривает системную закупку дронов, их ремонт, а также курс обучения пилотов.

Как заявлял глава Минцифры, вице-премьер-министр Украины Михаил Федоров, он надеется, что проект сможет собрать столько средств, чтобы обеспечить дронами военных по всей линии фронта.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Алексей Резников, беспилотники, Минобороны, война России против Украины
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