Резников: Украине необходимо невероятное количество дронов, нужно развивать собственное производство

"Нам необходимо невероятное количество дронов. Это gamechanger (изменение правил игры. – "ГОРДОН"). Как дронов для разведки/корректировки, так и ударных от трех до 1000 км, морских дронов. Это дает возможность нанести удар врагу. И это сохраняет жизнь нашим военным, давая ситуационную осведомленность", – сказал Резников.

Он отказался назвать конкретные цифры, однако рассказал, что во время встречи с 80 отечественными производителями БПЛА заявил, что готов купить все произведенные ими дроны.

"У меня рядом стоит министр внутренних дел, который тоже будет закупаться. В моем бюджете зарезервировано 20 млрд грн, чтобы покупать все, что они изготовят. Параллельно у [вице-премьера, министра цифровой трансформации Михаила] Федорова есть проект United24. Параллельно правительство выделило 10 млрд грн на возможность закупки дронов из-за границы, которые я как министр обороны не могу купить", – сказал он.

При этом Резников отметил, что очень осторожно относится к дронам китайского производства, успешно используемых на поле боя.

"Если, не дай бог, Китай принимает решение вступить в альянс – их производитель может сделать многое, что будет препятствовать работе наших дронов. Потому что аэроскоп никто не отменял, местонахождение оператора понятно. И будут бороться не с дронами, а с операторами. Поэтому я продолжаю оставаться упоротым (в хорошем смысле) представителем позиции, что нам нужно развивать собственное украинское производство дронов. Тогда мы будем независимы", – сказал министр.