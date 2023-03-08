В Раде зарегистрировали законопроекты о выезде за границу еще двух категорий граждан Украины

Авторы инициатив – нардепы от "Слуги народа".

Первый законопроект (№9074) предлагает обеспечить возможность выезда спортсменов для участия в международных соревнованиях и других спортивных мероприятиях. Предполагается, что для выезда спортсмены должны будут предоставить письменное разрешение от территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК), где они стоят на учете, или нотариально заверенное обязательство вернуться в Украину не позднее чем через 30 дней после выезда (или не позднее срока, установленного в разрешении ТЦК).

Проект закона №9075 предлагает обеспечить возможность свободного выезда за границу для украинцев – студентов иностранных вузов, а также "других лиц, которые не подлежат мобилизации в особый период". Этот законопроект тоже предполагает необходимость согласования выезда с ТЦК или получения нотариально заверенного обязательства вернуться в страну в течение 30 дней после выезда.