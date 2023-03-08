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В Раде зарегистрировали законопроекты о выезде за границу еще двух категорий граждан Украины

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Согласно данным Госпогранслужбы, в Украине ежедневно отказывают в пересечении границы примерно 150 лицам
Согласно данным Госпогранслужбы, в Украине ежедневно отказывают в пересечении границы примерно 150 лицам
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

3 марта в Верховной Раде зарегистрировали законопроекты №9074 и №9075, касающиеся выезда за границу в военное время студентов и спортсменов.

Авторы инициатив – нардепы от "Слуги народа".

Первый законопроект (№9074) предлагает обеспечить возможность выезда спортсменов для участия в международных соревнованиях и других спортивных мероприятиях. Предполагается, что для выезда спортсмены должны будут предоставить письменное разрешение от территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК), где они стоят на учете, или нотариально заверенное обязательство вернуться в Украину не позднее чем через 30 дней после выезда (или не позднее срока, установленного в разрешении ТЦК). 

Проект закона №9075 предлагает обеспечить возможность свободного выезда за границу для украинцев – студентов иностранных вузов, а также "других лиц, которые не подлежат мобилизации в особый период". Этот законопроект тоже предполагает необходимость согласования выезда с ТЦК или получения нотариально заверенного обязательства вернуться в страну в течение 30 дней после выезда. 

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение до 20 мая 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. Согласно списку на портале "Ліга: Закон", среди этих исключений – лица с инвалидностью или их сопровождающие, моряки, имеющие бронь от мобилизации, родители трех и более несовершеннолетних детей. 

16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

23 января 2023 года Зеленский сообщил, что СНБО решил ограничить выезд за границу с негосударственной целью чиновников центральной и местной власти. "Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", – сказал президент.

27 января Кабмин Украины принял соответствующее постановление.

В перечне лиц, на которых распространяется запрет, – члены Кабмина, руководство СНБО, СБУ, Офиса президента, сотрудники центральных органов власти, работники прокуратуры, судьи, нардепы и ряд других госслужащих, в том числе работники органов местного самоуправления и депутаты местных советов. Речь идет и о женщинах, и о мужчинах.

Согласно данным Госпогранслужбы, в Украине ежедневно отказывают в пересечении границы примерно 150 лицам

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Украина, граница, Госпогранслужба, мобилизация, военное положение, студенты, война России против Украины, спортсмены, соревнования, границы
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