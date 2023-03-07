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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия стремится дискредитировать Украину как получателя оружия и сорвать мобилизацию – Маляр

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Маляр назвала два основных направления дезинформационных кампаний россиян
Маляр назвала два основных направления дезинформационных кампаний россиян
Фото: Ганна Маляр / Facebook

Две темы, которые стали основными для информационных операций российских оккупантов – поставки вооружения в Украину и мобилизация. Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр заявила 6 марта в Telegram.

"Россия сосредоточила свое информационное оружие против Украины на двух целях: дискредитация Украины как получателя оружия, а также срыв мобилизации и процесса заключения контрактов на службу", – написала она.

По словам замминистра, акценты информационных атак РФ обусловлены тем, что "оружие и применяющие его люди – это то, чего враг больше всего боится".

Маляр отметила, что дискредитация Украины как получателя оружия ориентирована на западного потребителя информации, а заключение контрактов на службу – на украинского.

"Для того чтобы не становиться жертвой этих внушений, нужно критически оценивать любую информацию из неофициальных источников, проверять достоверность и спрашивать себя: "какова цель распространения такой информации", – подчеркнула она.

1 марта Маляр признавала, что "определенные проблемы" с организацией мобилизации существуют, но РФ при этом дискредитирует мобилизацию, поскольку это залог победы Украины в войне. В тот же день она сообщила, что руководство Минобороны Украины и Генштаба Вооруженных сил провело совещание с руководителями областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП), на котором договорились оптимизировать их работу.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.

Мобилизация в Украине все это время не прекращалась. Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач рассказал в конце января Zaxid.net, что армии нужны кадры и для пополнения потерь, и для обучения на новых образцах вооружения, которое поступает от западных союзников. По его словам, в первую очередь мобилизуют личный состав "по определенным общевойсковым специальностям", а тех, кто ранее не проходил службу, вначале отправляют в учебные центры.

Начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки Юрий Максимов заявил, что в Украине есть необходимость в доукомплектовании военных подразделений, поэтому к вручению повестки следует быть готовым каждому военнообязанному

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа 2022 года президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Теги: Россия, Украина, оружие, военные, оккупация, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны Украины, мобилизация, вооружение, военная помощь, военкомат, российская пропаганда, военное положение, ВСУ, страна-агрессор, Анна Маляр, российская агрессия, дезинформация, российские оккупанты, деоккупация
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