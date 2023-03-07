Россия стремится дискредитировать Украину как получателя оружия и сорвать мобилизацию – Маляр

"Россия сосредоточила свое информационное оружие против Украины на двух целях: дискредитация Украины как получателя оружия, а также срыв мобилизации и процесса заключения контрактов на службу", – написала она.

По словам замминистра, акценты информационных атак РФ обусловлены тем, что "оружие и применяющие его люди – это то, чего враг больше всего боится".

Маляр отметила, что дискредитация Украины как получателя оружия ориентирована на западного потребителя информации, а заключение контрактов на службу – на украинского.

"Для того чтобы не становиться жертвой этих внушений, нужно критически оценивать любую информацию из неофициальных источников, проверять достоверность и спрашивать себя: "какова цель распространения такой информации", – подчеркнула она.

1 марта Маляр признавала, что "определенные проблемы" с организацией мобилизации существуют, но РФ при этом дискредитирует мобилизацию, поскольку это залог победы Украины в войне. В тот же день она сообщила, что руководство Минобороны Украины и Генштаба Вооруженных сил провело совещание с руководителями областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП), на котором договорились оптимизировать их работу.