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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Маляр о мобилизации в Украине: Определенные проблемы есть. Но РФ дискредитирует мобилизацию, поскольку это залог победы в войне

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Маляр: Любое оружие используют люди
Маляр: Любое оружие используют люди
Фото: Ганна Маляр / Facebook

Основные темы, на которые направлены информационные операции россиян – это поставки вооружения в Украину и мобилизация, заявила заместитель министра обороны Анна Маляр. Об этом она сказала 28 февраля в эфире телемарафона, который транслирует телеканал "Рада".

"Наибольший страх россиян – что Украине поставят все обещанное вооружение. Поэтому ключевая цель, куда они бьют информационными "операциями", – дискредитировать Украину как реципиента, получателя оружия. Поэтому мы видим эти "вбросы", в том числе в западных странах через аффилированных РФ экспертов и политиков", – сказала Маляр.

Она подчеркнула, что Украина использует вооружение исключительно в рамках своих международно признанных границ и придерживается всех правил и обычаев войны.

"Второе, на что "бьют" россияне, слабое место, которое они хотят пробить, – мобилизация. Они заинтересованы в том, чтобы в Украине мобилизация не произошла, ведь любое оружие используют люди", – отметила Маляр.

Она подчеркнула, что враг проводит дискредитационные кампании против мобилизации в Украине.

"Мы не скрываем, что определенные проблемы есть при мобилизационном процессе, поскольку это огромная нагрузка на территориальные центры комплектования, но часть информкампаний направлена исключительно на то, чтобы в Украине не произошла мобилизация. Мобилизация  залог того, что мы победим в этой войне",  сказала она.

Маляр добавил, что в Украине как правовом государстве нарушение прав граждан при мобилизации недопустимо.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.

Мобилизация в Украине все это время не прекращалась. Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач рассказал в конце января Zaxid.net, что армии нужны кадры и для пополнения потерь, и для обучения на новых образцах вооружения, которое поступает от западных союзников. По его словам, в первую очередь мобилизуют личный состав "по определенным общевойсковым специальностям", а тех, кто ранее не проходил службу, вначале отправляют в учебные центры.

Начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки Юрий Максимов заявил, что в Украине есть необходимость в доукомплектовании военных подразделений, поэтому к вручению повестки следует быть готовым каждому военнообязанному

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа 2022 года президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Теги: Министерство обороны Украины, мобилизация, военная помощь, российская пропаганда, военное положение, Минобороны, Анна Маляр, война России против Украины, фейк
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