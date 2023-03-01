Маляр о мобилизации в Украине: Определенные проблемы есть. Но РФ дискредитирует мобилизацию, поскольку это залог победы в войне

"Наибольший страх россиян – что Украине поставят все обещанное вооружение. Поэтому ключевая цель, куда они бьют информационными "операциями", – дискредитировать Украину как реципиента, получателя оружия. Поэтому мы видим эти "вбросы", в том числе в западных странах через аффилированных РФ экспертов и политиков", – сказала Маляр.

Она подчеркнула, что Украина использует вооружение исключительно в рамках своих международно признанных границ и придерживается всех правил и обычаев войны.

"Второе, на что "бьют" россияне, слабое место, которое они хотят пробить, – мобилизация. Они заинтересованы в том, чтобы в Украине мобилизация не произошла, ведь любое оружие используют люди", – отметила Маляр.

Она подчеркнула, что враг проводит дискредитационные кампании против мобилизации в Украине.

"Мы не скрываем, что определенные проблемы есть при мобилизационном процессе, поскольку это огромная нагрузка на территориальные центры комплектования, но часть информкампаний направлена исключительно на то, чтобы в Украине не произошла мобилизация. Мобилизация – залог того, что мы победим в этой войне", – сказала она.

Маляр добавил, что в Украине как правовом государстве нарушение прав граждан при мобилизации недопустимо.