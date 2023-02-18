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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Потребность в мобилизации в Украине сохраняется, но энтузиазм призывников падает – Гуменюк

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Украинские военные на передовой нуждаются в ротации
Украинские военные на передовой нуждаются в ротации
Фото: depositphotos.com

Украина нуждается в мобилизационном ресурсе, поскольку на фронте есть подразделения, ожидающие ротацию. Об этом 17 февраля заявила в интервью "Радіо Свобода" руководитель пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк.

"Есть абсолютная необходимость [в мобилизационном ресурсе], поскольку все мы сочувствуем и наблюдаем за новостями с фронта, понимаем, что происходит, например, на востоке, что там подразделения действительно находятся длительное время в таких сложных условиях, и они действительно нуждаются в восстановлении. То есть вывод из зоны активных боевых действий, пребывание определенное время на более спокойной территории, восстановление сил и возвращение на позиции. Для этого и формируется мобилизационный ресурс", – подчеркнула Гуменюк.

Она отметила, что после начала полномасштабного вторжения войск РФ была "очень высокая волна энтузиастов", то есть добровольцев, готовых с оружием в руках защищать Украину. Например, в Одесской области из-за этого создали вторую бригаду территориальной обороны и сформировали резерв на третью бригаду.

"Но на тот момент, давайте говорить честно, не все осознавали, что война полномасштабная может длиться так долго. На тот момент все ожидали, что за несколько месяцев мы переломаем хребет этому врагу и все будет Украина. Оно так и будет. Но потребности в мобилизационном ресурсе еще есть", – добавила спикер.

Сейчас, по словам Гуменюк, наблюдается "падение энтузиазма" у некоторых военнообязанных граждан.

"Мы наблюдаем все же падение энтузиазма определенного в категории населения, которые уже, как говорится, поняли для себя, что могут вполне и в условиях войны сосуществовать в гражданской жизни, и не спешат прийти в центр комплектования, предоставить о себе данные", – подчеркнула она.

Гуменюк подчеркнула, что законодательство о мобилизации в Украине несовершенно и опирается на повышенную сознательность граждан, на то, что каждый человек мобилизационного возраста будет периодически приходить в центр комплектования, обновлять о себе информацию, проживать по месту регистрации и являться по повестке. В то же время многие сознательно избегают этого, потому в законодательстве есть пробелы, которые затрудняют выполнение плана мобилизации, добавила она.

"Кроме того, получение повестки не означает немедленной отправки на фронт... Первое – это выверка данных людей, далее прохождение при необходимости медицинской комиссии, если эти данные несовершенны, а есть такая необходимость. В ходе уже этой комиссии может оказаться, что человек не подлежит мобилизации", – уточнила спикер.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, война, мобилизация, добровольцы, военное положение, вторжение, законодательство, война России против Украины, Наталья Гуменюк, войска
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