Потребность в мобилизации в Украине сохраняется, но энтузиазм призывников падает – Гуменюк

"Есть абсолютная необходимость [в мобилизационном ресурсе], поскольку все мы сочувствуем и наблюдаем за новостями с фронта, понимаем, что происходит, например, на востоке, что там подразделения действительно находятся длительное время в таких сложных условиях, и они действительно нуждаются в восстановлении. То есть вывод из зоны активных боевых действий, пребывание определенное время на более спокойной территории, восстановление сил и возвращение на позиции. Для этого и формируется мобилизационный ресурс", – подчеркнула Гуменюк.

Она отметила, что после начала полномасштабного вторжения войск РФ была "очень высокая волна энтузиастов", то есть добровольцев, готовых с оружием в руках защищать Украину. Например, в Одесской области из-за этого создали вторую бригаду территориальной обороны и сформировали резерв на третью бригаду.

"Но на тот момент, давайте говорить честно, не все осознавали, что война полномасштабная может длиться так долго. На тот момент все ожидали, что за несколько месяцев мы переломаем хребет этому врагу и все будет Украина. Оно так и будет. Но потребности в мобилизационном ресурсе еще есть", – добавила спикер.

Сейчас, по словам Гуменюк, наблюдается "падение энтузиазма" у некоторых военнообязанных граждан.

"Мы наблюдаем все же падение энтузиазма определенного в категории населения, которые уже, как говорится, поняли для себя, что могут вполне и в условиях войны сосуществовать в гражданской жизни, и не спешат прийти в центр комплектования, предоставить о себе данные", – подчеркнула она.

Гуменюк подчеркнула, что законодательство о мобилизации в Украине несовершенно и опирается на повышенную сознательность граждан, на то, что каждый человек мобилизационного возраста будет периодически приходить в центр комплектования, обновлять о себе информацию, проживать по месту регистрации и являться по повестке. В то же время многие сознательно избегают этого, потому в законодательстве есть пробелы, которые затрудняют выполнение плана мобилизации, добавила она.

"Кроме того, получение повестки не означает немедленной отправки на фронт... Первое – это выверка данных людей, далее прохождение при необходимости медицинской комиссии, если эти данные несовершенны, а есть такая необходимость. В ходе уже этой комиссии может оказаться, что человек не подлежит мобилизации", – уточнила спикер.