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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Военный эксперт Свитан: В армию надо отбирать по двум критериям – профпригодность и мотивация. Сейчас оптимально мобилизовать в Украине госчиновников и силовиков

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Мобилизация в Украине продолжается с 24 февраля 2022 года
Мобилизация в Украине продолжается с 24 февраля 2022 года
Фото: depositphotos.com

В Украине есть проблемы с мобилизацией, критерии ее проведения нужно пересмотреть. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал украинский военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

"У нас однозначно есть проблемы с мобилизацией. Причем [даже] не с мобилизацией, я бы сказал, а скорее всего, с профессиональным наполнением армии как таковой. Не занимались армией. То, что армия сама собой занималась, – это одно. Народ занимался армией... Но ни один президент, начиная от [Леонида] Кучмы и заканчивая [Владимиром] Зеленским, армией за все это время не занимался", – сказал Свитан. 

Он считает, что так происходило потому, что все украинские президенты по своему роду деятельности были далеки от армии. 

Во время нынешней мобилизации, продолжил он, в армию забирают даже тех, кто по своей природе не может выполнять боевые задачи. 

"Человек с автоматом, который не может выполнять определенные задачи, по разным причинам, [опасен] – либо его убьют, либо он убьет. Очень много попадает – мы это прекрасно знаем – под "дружественный огонь" по этим же причинам... То есть люди просто не могут воевать по разным причинам, а их заставляют. У нас эта проблема есть. И проблема большая", – отметил эксперт. 

Чтобы быть эффективным, человек должен хотеть защищать Родину, продолжил он. 

"Нужно отбирать людей по двум критериям: профпригодность – это обязательный критерий – и определенные вещи, связанные с хотением определенных действий. Ну то есть человек должен обязательно хотеть. Не только мочь, а еще и хотеть. То есть должна быть мотивация. Мотивация и профпригодность", – сказал Свитан.

Поскольку в Украину продолжает поступать вооружение от западных союзников, армии понадобятся новые кадры, и эти критерии нужно учесть при новых этапах мобилизации, убежден он. 

"Сейчас оптимальный вариант, исходя из этих двух критериев, – поднимать госчиновников, которые мотивированы, они всю жизнь получают от государства определенное финансирование, плюс силовиков, которые профессионально пригодны обращаться с оружием. Это полиция, это определенные охранные структуры, это таможенники, это пограничники, СБУ... То есть все силовые органы, в которые людей набирали по двум этим критериям: мотивация и профпригодность", – сказал Свитан.

Если людей продолжать мобилизовывать "на улице–  это значит, нести большие потери, "как минимум 90 или 99 человек [из 100] просто убить, отправив на войну", отметил эксперт. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. 16 ноября парламент продлил военное положение до 19 февраля 2023 года.

Мобилизация в Украине все это время не прекращалась. Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач рассказал в конце января Zaxid.net, что армии нужны кадры и для пополнения потерь, и для обучения на новых образцах вооружения, которое поступает от западных союзников. По его словам, в первую очередь мобилизуют личный состав "по определенным общевойсковым специальностям", а тех, кто ранее не проходил службу, вначале отправляют в учебные центры.

Начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки полковник Юрий Максимов заявил, что в Украине есть необходимость в доукомплектовании военных подразделений, поэтому к вручению повестки следует быть готовым каждому военнообязанному

Украину, по информации Министерства обороны, защищает примерно 1 млн человек.  

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Дмитрий Гордон, Украина, Леонид Кучма, мобилизация, Владимир Зеленский, ВСУ, война России против Украины, Роман Свитан
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