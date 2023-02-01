Военный эксперт Свитан: В армию надо отбирать по двум критериям – профпригодность и мотивация. Сейчас оптимально мобилизовать в Украине госчиновников и силовиков

"У нас однозначно есть проблемы с мобилизацией. Причем [даже] не с мобилизацией, я бы сказал, а скорее всего, с профессиональным наполнением армии как таковой. Не занимались армией. То, что армия сама собой занималась, – это одно. Народ занимался армией... Но ни один президент, начиная от [Леонида] Кучмы и заканчивая [Владимиром] Зеленским, армией за все это время не занимался", – сказал Свитан.

Он считает, что так происходило потому, что все украинские президенты по своему роду деятельности были далеки от армии.

Во время нынешней мобилизации, продолжил он, в армию забирают даже тех, кто по своей природе не может выполнять боевые задачи.

"Человек с автоматом, который не может выполнять определенные задачи, по разным причинам, [опасен] – либо его убьют, либо он убьет. Очень много попадает – мы это прекрасно знаем – под "дружественный огонь" по этим же причинам... То есть люди просто не могут воевать по разным причинам, а их заставляют. У нас эта проблема есть. И проблема большая", – отметил эксперт.

Чтобы быть эффективным, человек должен хотеть защищать Родину, продолжил он.

"Нужно отбирать людей по двум критериям: профпригодность – это обязательный критерий – и определенные вещи, связанные с хотением определенных действий. Ну то есть человек должен обязательно хотеть. Не только мочь, а еще и хотеть. То есть должна быть мотивация. Мотивация и профпригодность", – сказал Свитан.

Поскольку в Украину продолжает поступать вооружение от западных союзников, армии понадобятся новые кадры, и эти критерии нужно учесть при новых этапах мобилизации, убежден он.

"Сейчас оптимальный вариант, исходя из этих двух критериев, – поднимать госчиновников, которые мотивированы, они всю жизнь получают от государства определенное финансирование, плюс силовиков, которые профессионально пригодны обращаться с оружием. Это полиция, это определенные охранные структуры, это таможенники, это пограничники, СБУ... То есть все силовые органы, в которые людей набирали по двум этим критериям: мотивация и профпригодность", – сказал Свитан.

Если людей продолжать мобилизовывать "на улице" – это значит, нести большие потери, "как минимум 90 или 99 человек [из 100] просто убить, отправив на войну", отметил эксперт.

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