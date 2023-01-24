Военкому и главе медкомиссии во Львовской области грозит до 10 лет за продажу белых билетов – ГБР

По данным следствия, они организовали постоянную схему получения взяток за выдачу документов о непригодности к военной службе.

Правоохранители задокументировали факт получения от военнообязанного $3 тыс. за документы, дающие ему право выехать за пределы Украины как непригодному к военной службе по состоянию здоровья. В ГБР установили, что плату за "услуги" подозреваемые получали через водителя.

Им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (согласие должностного лица на подкуп). Наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.