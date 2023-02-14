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ПРОИСШЕСТВИЯ

В сети показали видео из Одессы с задержанием мужчины военными. В ОК "Юг" признали "превышение полномочий"

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Одесским военным уже назначали служебную проверку
Одесским военным уже назначали служебную проверку
Фото: Одеський обласний центр комплектування та соцпідтримки / Facebook

В социальных сетях распространяется видео, на котором снято задержание мужчины тремя людьми в форме на улице в Одессе. Ролик 14 февраля продемонстрировало "Суспільне".

Инцидент произошел на улице Пантелеймоновской.

"Я не поеду", – говорит мужчина, которого пытаются удержать.

Куда именно не поедет, плохо слышно.

ВИДЕО
Видео: Суспільне Одеса / YouTube

Оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины опубликовало в Facebook комментарий, похоже, именно этого инцидента.

"По факту конфликтной ситуации, произошедшей 14 февраля 2023 года во время работы группы военнослужащих одного из ТЦК и СП (территориальный центр комплектования и социальной поддержки. – "ГОРДОН") по уведомлению граждан, подлежащих мобилизации, в общественном месте, военной службой правопорядка проводится служебное расследование по факту превышения служебных полномочий", – говорится в сообщении.

В ОК "Юг" подчеркнули, что "некорректное поведение военнослужащих осуждено командованием", а руководители областного и районного ТЦК и СП привлечены к дисциплинарной ответственности.

"С личным составом, который привлечен к мероприятиям оповещения, проводятся дополнительные разъяснительные занятия и тренинги с привлечением юристов и психологов. В то же время мы должны напомнить, что меры мобилизации – это не личная прихоть сотрудников ТЦК и СП. Это общегосударственные меры, призванные сформировать резерв сил обороны", – объяснили в ВСУ.

https://www.facebook.com/OperationalCommandSouth/posts/pfbid0fbueJ9QFtB3b2CpxKAJ4aiwKCnB9vBaLJKbc6SocdhJidDtXdEzJQxiPoUWYZ7EEl

О похожем инциденте, также произошедшем в Одессе, сообщалось 23 января. Была назначена служебная проверка.

Контекст:

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля 2022 года, после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину. 7 февраля 2023 года Верховная Рада продлила военное положение на 90 дней, последний срок истекал 19 февраля.

Мобилизация в Украине все это время не прекращалась. Начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Роман Горбач рассказал в конце января Zaxid.net, что армии нужны кадры и для пополнения потерь, и для обучения на новых образцах вооружения, которое поступает от западных союзников. По его словам, в первую очередь мобилизуют личный состав "по определенным общевойсковым специальностям", а тех, кто ранее не проходил службу, вначале отправляют в учебные центры.

Начальник Киевского городского центра комплектования и социальной поддержки полковник Юрий Максимов заявил, что в Украине есть необходимость в доукомплектовании военных подразделений, поэтому к вручению повестки следует быть готовым каждому военнообязанному

Украину, по информации Министерства обороны, защищает примерно 1 млн человек.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Одесса, военные, мобилизация, расследование, ВСУ, задержание, военнослужащий, проверки, мужчины
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