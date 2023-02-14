В сети показали видео из Одессы с задержанием мужчины военными. В ОК "Юг" признали "превышение полномочий"

Инцидент произошел на улице Пантелеймоновской.

"Я не поеду", – говорит мужчина, которого пытаются удержать.

Куда именно не поедет, плохо слышно.

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Видео: Суспільне Одеса / YouTube

Оперативное командование "Юг" Вооруженных сил Украины опубликовало в Facebook комментарий, похоже, именно этого инцидента.

"По факту конфликтной ситуации, произошедшей 14 февраля 2023 года во время работы группы военнослужащих одного из ТЦК и СП (территориальный центр комплектования и социальной поддержки. – "ГОРДОН") по уведомлению граждан, подлежащих мобилизации, в общественном месте, военной службой правопорядка проводится служебное расследование по факту превышения служебных полномочий", – говорится в сообщении.

В ОК "Юг" подчеркнули, что "некорректное поведение военнослужащих осуждено командованием", а руководители областного и районного ТЦК и СП привлечены к дисциплинарной ответственности.

"С личным составом, который привлечен к мероприятиям оповещения, проводятся дополнительные разъяснительные занятия и тренинги с привлечением юристов и психологов. В то же время мы должны напомнить, что меры мобилизации – это не личная прихоть сотрудников ТЦК и СП. Это общегосударственные меры, призванные сформировать резерв сил обороны", – объяснили в ВСУ.

О похожем инциденте, также произошедшем в Одессе, сообщалось 23 января. Была назначена служебная проверка.