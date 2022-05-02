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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Активист Приходько заявил, что митинг женщин возле военкомата в Хусте организовал нардеп Лунченко

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Назар Приходько: Нужно думать, прежде чем пытаться противопоставить личные интересы национальной безопасности Украины
Назар Приходько: Нужно думать, прежде чем пытаться противопоставить личные интересы национальной безопасности Украины
Фото: Назар Приходько / Facebook

Акцию протеста 29 апреля под военкоматом в городе Хусте Закарпатской области организовал народный депутат из группы "Довіра" Валерий Лунченко, заявил в своем Facebook политолог, общественный деятель Назар Приходько.

"Пока мы все сосредоточены на новостях с фронта, переживаем, каждый день испытываем весь спектр эмоций, в глубоком тылу своя "заруба": в Хусте в Закарпатье состоялся митинг женщин, которые едва не штурмовали военкомат, протестуя против отправки мужчин на фронт. Волнение женщин можно было бы понять – все волнуются, если бы не одно, но существенное: весь этот митинг снимали на видео, которое разлетелось по многим новостным агентствам, в том числе российским, что не могло не вызывать определенных вопросов", – написал Приходько.

Он заявил, что ситуацию будут использовать в своих целях российские пропагандисты, чтобы показать, что в Украине якобы есть проблемы с мобилизацией на фронт.

"Как выяснилось, митинг был подробно организован и спланирован людьми известного нардепа-мажоритарщика Валерия Лунченко, друзья которого записались в ТрО Хуста. Снова "кумовство" и "решалово"... Но проблема даже не в этом, а в картинке, которая теперь есть у российских пропагандонов. Угадайте, как они ее используют? Как подадут? Что жители запада Украины "не хотят" ехать и защищать восток? Нужно думать, прежде чем пытаться противопоставить личные интересы национальной безопасности Украины. Не знаю, какой толк будет на фронте от Лунченко, но на подобные провокации реакция должна соответствовать. "Клин клином", как говорится", – подытожил активист.

https://www.facebook.com/pumamgo/posts/5261240820585948

Контекст:

Митинг в Хусте, на котором женщины выступили против отправки их мужей из территориальной обороны в зону боевых действий, прошел 29 апреля, писал "Голос Карпат".

Теги: Закарпатье, митинг, мобилизация, военкомат, российская пропаганда, женщины, мужчины, Валерий Лунченко, Назар Приходько
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