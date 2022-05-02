Активист Приходько заявил, что митинг женщин возле военкомата в Хусте организовал нардеп Лунченко

"Пока мы все сосредоточены на новостях с фронта, переживаем, каждый день испытываем весь спектр эмоций, в глубоком тылу своя "заруба": в Хусте в Закарпатье состоялся митинг женщин, которые едва не штурмовали военкомат, протестуя против отправки мужчин на фронт. Волнение женщин можно было бы понять – все волнуются, если бы не одно, но существенное: весь этот митинг снимали на видео, которое разлетелось по многим новостным агентствам, в том числе российским, что не могло не вызывать определенных вопросов", – написал Приходько.

Он заявил, что ситуацию будут использовать в своих целях российские пропагандисты, чтобы показать, что в Украине якобы есть проблемы с мобилизацией на фронт.

"Как выяснилось, митинг был подробно организован и спланирован людьми известного нардепа-мажоритарщика Валерия Лунченко, друзья которого записались в ТрО Хуста. Снова "кумовство" и "решалово"... Но проблема даже не в этом, а в картинке, которая теперь есть у российских пропагандонов. Угадайте, как они ее используют? Как подадут? Что жители запада Украины "не хотят" ехать и защищать восток? Нужно думать, прежде чем пытаться противопоставить личные интересы национальной безопасности Украины. Не знаю, какой толк будет на фронте от Лунченко, но на подобные провокации реакция должна соответствовать. "Клин клином", как говорится", – подытожил активист.