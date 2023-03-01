В Украине оптимизируют работу военкоматов – Маляр

Минобороны и Генштаб оптимизируют работу военкоматов, в частности, по соблюдению прав мобилизованных, сообщила Маляр Фото: depositphotos.com

"На совещании обсудили, что именно надо оптимизировать в работе ТЦК СП и как этого достичь. Рассмотрели и подробно разобрали проблемы, по которым поступают жалобы граждан. Отработали целый ряд важных вопросов с учетом опыта, приобретенного за время полномасштабной войны", – рассказала Маляр.

В частности Минобороны и Генштаб обсудили:

нормативные изменения, необходимые для улучшения работы ТЦК СП;

совершенствование процедуры заключения контракта на службу;

цифровизацию работы ТЦК СП;

соблюдение прав лиц, призываемых по мобилизации;

работу ТЦК СП с родственниками погибших и без вести пропавших.

Маляр уточнила, что в совещании под председательством первого заместителя министра обороны Александра Павлюка участвовали представители Минобороны, Генштаба и руководители областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/2399365513555810 Контекст: 3 января в Украине утвердили новые правила постановки на воинский учет. Согласно постановлению, воинский учет украинцев теперь происходит через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Реестр наполняют уполномоченные лица в ТЦК СП. На воинский учет должны становиться призывники от 16 лет (в год достижения 17-летнего возраста) до 27 лет, военнообязанные и резервисты, не достигшие предельного возраста пребывания в запасе, женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, а также по собственному желанию женщины, имеющие специальность или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности.