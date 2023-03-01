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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине оптимизируют работу военкоматов – Маляр

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Минобороны и Генштаб оптимизируют работу военкоматов, в частности, по соблюдению прав мобилизованных, сообщила Маляр
Минобороны и Генштаб оптимизируют работу военкоматов, в частности, по соблюдению прав мобилизованных, сообщила Маляр
Фото: depositphotos.com

Руководство Министерства обороны и Генштаба 1 марта провело совещание с руководителями областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) (бывшие военкоматы. – "ГОРДОН"). Об этом сообщила заместитель министра обороны Ганна Маляр в Facebook.

"На совещании обсудили, что именно надо оптимизировать в работе ТЦК СП и как этого достичь. Рассмотрели и подробно разобрали проблемы, по которым поступают жалобы граждан. Отработали целый ряд важных вопросов с учетом опыта, приобретенного за время полномасштабной войны", – рассказала Маляр.

В частности Минобороны и Генштаб обсудили:

  • нормативные изменения, необходимые для улучшения работы ТЦК СП;
  • совершенствование процедуры заключения контракта на службу;
  • цифровизацию работы ТЦК СП;
  • соблюдение прав лиц, призываемых по мобилизации;
  • работу ТЦК СП с родственниками погибших и без вести пропавших.

Маляр уточнила, что в совещании под председательством первого заместителя министра обороны Александра Павлюка участвовали представители Минобороны, Генштаба и руководители областных территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/2399365513555810
Контекст:

3 января в Украине утвердили новые правила постановки на воинский учет. Согласно постановлению, воинский учет украинцев теперь происходит через Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов. Реестр наполняют уполномоченные лица в ТЦК СП. На воинский учет должны становиться призывники от 16 лет (в год достижения 17-летнего возраста) до 27 лет, военнообязанные и резервисты, не достигшие предельного возраста пребывания в запасе, женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, а также по собственному желанию женщины, имеющие специальность или профессию, родственную соответствующей военно-учетной специальности.

Теги: Украина, мобилизация, призыв, военкомат, Минобороны, Анна Маляр
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