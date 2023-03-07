"Кто, сколько, какое ведомство давало разрешение". Данилов сообщил, что на ближайшем заседании ставки рассмотрят вопрос выезда заграницу мужчин по квоте министерств

Об этом 7 марта в эфире национального телемарафона сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, видеозапись опубликована в YouTube ТСН.
"К сожалению, не все понимают, что, когда государство дает возможности командировки заграницу, для выполнения тех или иных функций, нужно обязательно возвращаться", – сказал Данилов.
По его словам, в декабре 2022 года Министерством культуры Украины было выдано разрешение на выезд шести мужчинам-артистам, однако они не вернулись в страну обратно.
"Более того, они вызывающе начинают комментировать и выкладывать в паблики, что они так умны, а другие должны воевать... Я четко понимаю, что… такие "артисты" будут в другом месте "выступать", когда вернутся, – отметил Данилов. – На заседании ставки, которая будет в ближайшее время созвана… вопрос, кто, сколько, какое ведомство давало разрешение… будет в повестке дня, и министр непосредственно будет иметь отчет".
После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения. Согласно ст. 336 Уголовного кодекса Украины, уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации карается лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
Сбежавший в Турцию украинский комик, участник проекта Srakadupa Андрея Щегель в интервью, опубликованном 1 марта, заявил, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину ему стало некомфортно и он "нашел способ съ...баться и пожить комфортно". "Только парни гибнут. И гибнут для того, чтобы ты вернулся в страну, в которой нет войны. Которая победила", – возразил ему журналист. "Я исхожу из того, что это выбор ребят – погибать", – сказал в ответ стендапер.
После публикации интервью со Щегелем в Министерстве культуры и информполитики заявили, что подготовили и подали на утверждение правительства более жесткий порядок получения разрешений на временный выезд за границу мужчин призывного возраста. "Конкретная ситуация с нарушением предоставленного ему права выезда с обязательным возвращением в Украину и уклонением от мобилизации Щегеля будет взята под контроль правоохранителей", – отметили в украинском Минкульте.
После этого комик записал видео с извинениями.