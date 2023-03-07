"Кто, сколько, какое ведомство давало разрешение". Данилов сообщил, что на ближайшем заседании ставки рассмотрят вопрос выезда заграницу мужчин по квоте министерств

В декабре 2022 года Минкульт Украины выдал разрешение на выезд шести мужчинам-артистам, однако они не вернулись в страну обратно, отметил Данилов Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

Об этом 7 марта в эфире национального телемарафона сообщил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, видеозапись опубликована в YouTube ТСН.

"К сожалению, не все понимают, что, когда государство дает возможности командировки заграницу, для выполнения тех или иных функций, нужно обязательно возвращаться", – сказал Данилов.

По его словам, в декабре 2022 года Министерством культуры Украины было выдано разрешение на выезд шести мужчинам-артистам, однако они не вернулись в страну обратно.

"Более того, они вызывающе начинают комментировать и выкладывать в паблики, что они так умны, а другие должны воевать... Я четко понимаю, что… такие "артисты" будут в другом месте "выступать", когда вернутся, – отметил Данилов. – На заседании ставки, которая будет в ближайшее время созвана… вопрос, кто, сколько, какое ведомство давало разрешение… будет в повестке дня, и министр непосредственно будет иметь отчет".