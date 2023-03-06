В ГПСУ рассказали, скольким людям ежедневно отказывают в выезде за границу

По его словам, большинство задержанных – это мужчины в возрасте 18–60 лет.

"Что касается женщин и детей – у них должны быть паспортные документы, детям разрешено выезжать со свидетельством о рождении. Надо прочитать правила и для себя выяснить, под какую категорию кто подпадает, и иметь эти надлежащие документы", – сказал он.

Представитель ГПСУ отметил, что пограничники пока разрешают выезд граждан Украины по внутреннему паспорту, но только при первом пересечении границы.

"Выпустят с внутренним паспортом, если человек спасается от войны. А если человек выехал, вернулся и снова выезжает с внутренним паспортом – только если будут основания и понимание, почему он так действует. Такого человека могут высадить", – предупредил Демченко.