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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ГПСУ рассказали, скольким людям ежедневно отказывают в выезде за границу

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На границе продолжают действовать условия военного положения
На границе продолжают действовать условия военного положения
Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон / Facebook

В течение каждых суток работники Государственной пограничной службы Украины отказывают в пересечении границы примерно 150 лицам. Об этом спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил 6 марта в комментарии "РБК-Украина".

По его словам, большинство задержанных – это мужчины в возрасте 18–60 лет.

"Что касается женщин и детей – у них должны быть паспортные документы, детям разрешено выезжать со свидетельством о рождении. Надо прочитать правила и для себя выяснить, под какую категорию кто подпадает, и иметь эти надлежащие документы", – сказал он.

Представитель ГПСУ отметил, что пограничники пока разрешают выезд граждан Украины по внутреннему паспорту, но только при первом пересечении границы.

"Выпустят с внутренним паспортом, если человек спасается от войны. А если человек выехал, вернулся и снова выезжает с внутренним паспортом – только если будут основания и понимание, почему он так действует. Такого человека могут высадить", – предупредил Демченко.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

23 января 2023 года Зеленский сообщил, что СНБО решил ограничить выезд за границу с негосударственной целью чиновников центральной и местной власти. "Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", – сказал президент. 27 января Кабмин Украины принял соответствующее постановление.

В перечне лиц, на которых распространяется запрет, – члены Кабмина, руководство СНБО, СБУ, Офиса президента, сотрудники центральных органов власти, работники прокуратуры, судьи, нардепы и ряд других госслужащих, в том числе работники органов местного самоуправления и депутаты местных советов. Речь идет и о женщинах, и о мужчинах, но есть несколько исключений, в том числе касающихся выезда к несовершеннолетним детям.

Теги: загранпаспорт, граница, Госпогранслужба, паспорт, военное положение, Андрей Демченко
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