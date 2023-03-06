В ГПСУ рассказали, скольким людям ежедневно отказывают в выезде за границу

По его словам, большинство задержанных – это мужчины в возрасте 18–60 лет.
"Что касается женщин и детей – у них должны быть паспортные документы, детям разрешено выезжать со свидетельством о рождении. Надо прочитать правила и для себя выяснить, под какую категорию кто подпадает, и иметь эти надлежащие документы", – сказал он.
Представитель ГПСУ отметил, что пограничники пока разрешают выезд граждан Украины по внутреннему паспорту, но только при первом пересечении границы.
"Выпустят с внутренним паспортом, если человек спасается от войны. А если человек выехал, вернулся и снова выезжает с внутренним паспортом – только если будут основания и понимание, почему он так действует. Такого человека могут высадить", – предупредил Демченко.
После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 7 февраля – до 20 мая 2023 года.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.
23 января 2023 года Зеленский сообщил, что СНБО решил ограничить выезд за границу с негосударственной целью чиновников центральной и местной власти. "Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", – сказал президент. 27 января Кабмин Украины принял соответствующее постановление.
В перечне лиц, на которых распространяется запрет, – члены Кабмина, руководство СНБО, СБУ, Офиса президента, сотрудники центральных органов власти, работники прокуратуры, судьи, нардепы и ряд других госслужащих, в том числе работники органов местного самоуправления и депутаты местных советов. Речь идет и о женщинах, и о мужчинах, но есть несколько исключений, в том числе касающихся выезда к несовершеннолетним детям.