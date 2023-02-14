В ГПСУ рассказали, сколько чиновников не смогли пересечь границу за время действия запрета на выезд из Украины для госслужащих

По его словам, администрация ГПСУ продолжает получать списки от госорганов, определенных правительством. По состоянию на 14 февраля таких писем-списков поступило более 2 тыс.
Всего с момента введения запрета пограничники не выпустили за границу около 30 чиновников, не предоставивших законных оснований.
"За время действия изменений, которые правительство внесло в правила пересечения госграницы гражданами Украины, что касается определенной категории лиц – государственных служащих, пограничники не выпустили из страны почти 30 человек", – сказал Демченко.
Названные чиновники не отвечали условиям пересечения госграницы на время действия военного положения. Для этой категории лиц возможна только одна цель выезда – служебная командировка. Спикер отметил, что действует только одно исключение – для женщин и одиноких мужчин, которые могут навестить своих детей за границей или сопровождать их туда.
По данным ГПСУ, общий пассажиропоток на западной границе страны снизился и держится на уровне 70–75 тыс. человек в сутки в обоих направлениях.
"Этот показатель даже ниже того, который фиксировался в период новогодних и рождественских праздников. В целом в январе пассажиропоток снизился на 9%", – добавил Демченко.
3 февраля в эфире Демченко заявлял, что пограничник может запретить выезд чиновнику даже без включения его в соответствующий список, поскольку на тот момент не все структуры направили в ГПСУ соответствующие перечни людей.
После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 16 ноября – до 19 февраля 2023 года.
Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.
23 января 2023 года Зеленский сообщил, что СНБО решил ограничить выезд за границу с негосударственной целью чиновников центральной и местной власти. "Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", – сказал президент.
27 января Кабмин Украины принял соответствующее постановление.
В перечне лиц, на которых распространяется запрет, – члены Кабмина, руководство СНБО, СБУ, Офиса президента, сотрудники центральных органов власти, работники прокуратуры, судьи, нардепы и ряд других госслужащих, в том числе работники органов местного самоуправления и депутаты местных советов. Речь идет и о женщинах, и о мужчинах, но есть несколько исключений, в том числе касающихся выезда к несовершеннолетним детям.