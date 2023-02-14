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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ГПСУ рассказали, сколько чиновников не смогли пересечь границу за время действия запрета на выезд из Украины для госслужащих

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27 января Кабмин запретил выезд госслужащим и депутатам в личных целях
27 января Кабмин запретил выезд госслужащим и депутатам в личных целях
Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон / Facebook

С момента вступления в силу постановления Кабинета Министров о запрете выезда госчиновников в личных целях за границу Украины Государственная пограничная служба не выпустила из страны 30 чиновников. Об этом спикер ГПСУ Андрей Демченко сообщил 14 февраля в комментарии "Украинской правде".

По его словам, администрация ГПСУ продолжает получать списки от госорганов, определенных правительством. По состоянию на 14 февраля таких писем-списков поступило более 2 тыс.

Всего с момента введения запрета пограничники не выпустили за границу около 30 чиновников, не предоставивших законных оснований.

"За время действия изменений, которые правительство внесло в правила пересечения госграницы гражданами Украины, что касается определенной категории лиц – государственных служащих, пограничники не выпустили из страны почти 30 человек", – сказал Демченко.

Названные чиновники не отвечали условиям пересечения госграницы на время действия военного положения. Для этой категории лиц возможна только одна цель выезда – служебная командировка. Спикер отметил, что действует только одно исключение – для женщин и одиноких мужчин, которые могут навестить своих детей за границей или сопровождать их туда.

По данным ГПСУ, общий пассажиропоток на западной границе страны снизился и держится на уровне 70–75 тыс. человек в сутки в обоих направлениях.

"Этот показатель даже ниже того, который фиксировался в период новогодних и рождественских праздников. В целом в январе пассажиропоток снизился на 9%", – добавил Демченко.

3 февраля в эфире Демченко заявлял, что пограничник может запретить выезд чиновнику даже без включения его в соответствующий список, поскольку на тот момент не все структуры направили в ГПСУ соответствующие перечни людей.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину утром 24 февраля 2022 года Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию. Последний раз Рада продлила военное положение 16 ноября – до 19 февраля 2023 года.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, подлежащих призыву на военную службу во время мобилизации, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

23 января 2023 года Зеленский сообщил, что СНБО решил ограничить выезд за границу с негосударственной целью чиновников центральной и местной власти. "Хотят отдыхать сейчас – будут отдыхать за пределами государственной службы. За границу ездить на отдых или с какой-либо другой негосударственной целью должностным лицам больше не удастся", – сказал президент.

27 января Кабмин Украины принял соответствующее постановление.

В перечне лиц, на которых распространяется запрет, – члены Кабмина, руководство СНБО, СБУ, Офиса президента, сотрудники центральных органов власти, работники прокуратуры, судьи, нардепы и ряд других госслужащих, в том числе работники органов местного самоуправления и депутаты местных советов. Речь идет и о женщинах, и о мужчинах, но есть несколько исключений, в том числе касающихся выезда к несовершеннолетним детям.

Теги: граница, военное положение, ГПСУ, чиновники, госслужащие, война России против Украины, Андрей Демченко
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