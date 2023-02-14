В ГПСУ рассказали, сколько чиновников не смогли пересечь границу за время действия запрета на выезд из Украины для госслужащих

По его словам, администрация ГПСУ продолжает получать списки от госорганов, определенных правительством. По состоянию на 14 февраля таких писем-списков поступило более 2 тыс.

Всего с момента введения запрета пограничники не выпустили за границу около 30 чиновников, не предоставивших законных оснований.

"За время действия изменений, которые правительство внесло в правила пересечения госграницы гражданами Украины, что касается определенной категории лиц – государственных служащих, пограничники не выпустили из страны почти 30 человек", – сказал Демченко.

Названные чиновники не отвечали условиям пересечения госграницы на время действия военного положения. Для этой категории лиц возможна только одна цель выезда – служебная командировка. Спикер отметил, что действует только одно исключение – для женщин и одиноких мужчин, которые могут навестить своих детей за границей или сопровождать их туда.

По данным ГПСУ, общий пассажиропоток на западной границе страны снизился и держится на уровне 70–75 тыс. человек в сутки в обоих направлениях.

"Этот показатель даже ниже того, который фиксировался в период новогодних и рождественских праздников. В целом в январе пассажиропоток снизился на 9%", – добавил Демченко.

3 февраля в эфире Демченко заявлял, что пограничник может запретить выезд чиновнику даже без включения его в соответствующий список, поскольку на тот момент не все структуры направили в ГПСУ соответствующие перечни людей.