Россия сохраняет значительное военное присутствие в Беларуси – Генштаб ВСУ

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка остается стабильной, без существенных изменений. Российская Федерация сохраняет значительное военное присутствие на территории Республики Беларусь, однако без явного формирования наступательных группировок", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что "противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей" России.

"В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Червоная Заря, Красное, Огурцово, Колодезное, Красное Первое, Новомлынск и Каменка Харьковской области", – объяснили в Генштабе ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)