Россия сохраняет значительное военное присутствие в Беларуси – Генштаб ВСУ

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка остается стабильной, без существенных изменений. Российская Федерация сохраняет значительное военное присутствие на территории Республики Беларусь, однако без явного формирования наступательных группировок", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что "противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей" России.
"В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Червоная Заря, Красное, Огурцово, Колодезное, Красное Первое, Новомлынск и Каменка Харьковской области", – объяснили в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска 24 февраля 2022 года открыто вторглись в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
4 октября находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины.
16 февраля 2023 года Лукашенко пригрозил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.
У российских оккупантов нет сейчас ресурсов, чтобы атаковать Украину с территории Беларуси, считает командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
4 марта в эфире спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что число российских военных на территории Беларуси не превышает 9–10 тыс. человек.
7 марта Лукашенко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в причастности к атаке на российский самолет-разведчик А-50, базировавшийся на белорусском аэродроме Мачулищи, и заявил, что "вызов брошен".