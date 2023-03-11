ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия сохраняет значительное военное присутствие в Беларуси – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Россия использует Беларусь для агрессии против Украины
Россия использует Беларусь для агрессии против Украины
Фото: ЕРА

На территории Беларуси значительное количество российских военных, но без наступательных группировок. Об этом проинформировал 11 марта в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях оперативная обстановка остается стабильной, без существенных изменений. Российская Федерация сохраняет значительное военное присутствие на территории Республики Беларусь, однако без явного формирования наступательных группировок", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что "противник продолжает инженерное оборудование местности в приграничных районах Брянской и Курской областей" России.

"В течение суток враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Червоная Заря, Красное, Огурцово, Колодезное, Красное Первое, Новомлынск и Каменка Харьковской области", – объяснили в Генштабе ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid032gXcgsj8TSBMGBzvb5tYyh9wQnhQ1oP7UT3Kc87fWRLtAHeBJ9DSDSzqiAaif1qil

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года открыто вторглись в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

4 октября находящийся при власти в Беларуси с 1994 года Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины.

16 февраля 2023 года Лукашенко пригрозил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны. 

У российских оккупантов нет сейчас ресурсов, чтобы атаковать Украину с территории Беларуси, считает командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

4 марта в эфире спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что число российских военных на территории Беларуси не превышает 9–10 тыс. человек.

7 марта Лукашенко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в причастности к атаке на российский самолет-разведчик А-50, базировавшийся на белорусском аэродроме Мачулищи, и заявил, что "вызов брошен".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Беларусь, война, Генштаб ВСУ, обстрелы, война России против Украины, Российская Федерация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Борщ. Секретный ингредиент". Netflix покажет фильм с участием Клопотенко
"Борщ. Секретный ингредиент". Netflix покажет фильм с участием Клопотенко
Галина ГРИШИНА
"Оскар 2023". Где и когда смотреть, какой фильм представляет Украину и почему украинцы просят снять с номинаций "Топ Ган: Меверик" с Крузом
"Оскар 2023". Где и когда смотреть, какой фильм представляет Украину и почему украинцы просят снять с номинаций "Топ Ган: Меверик" с Крузом
Галина ГРИШИНА
Фон дер Ляйен в Вашингтоне продемонстрировала поддержку Украине с помощью аксессуара. Фото
Фон дер Ляйен в Вашингтоне продемонстрировала поддержку Украине с помощью аксессуара. Фото
Галина ГРИШИНА
Из-за Щегеля и Голубкова Минкульт ужесточил правила выезда за границу. The Hypnotunez не смогли выехать. Жадан, Tvorchi, Серга отреагировали
Из-за Щегеля и Голубкова Минкульт ужесточил правила выезда за границу. The Hypnotunez не смогли выехать. Жадан, Tvorchi, Серга отреагировали
Галина ГРИШИНА
"Любое имущество является общим". Бывшая жена Остапчука заговорила об их недостроенном доме
"Любое имущество является общим". Бывшая жена Остапчука заговорила об их недостроенном доме
Галина ГРИШИНА
Украинский режиссер Голубков снял клип для путинистки. Минкульт подтвердил, что дал ему разрешение на выезд за границу
Украинский режиссер Голубков снял клип для путинистки. Минкульт подтвердил, что дал ему разрешение на выезд за границу
Галина ГРИШИНА
"Антитіла" в Берлине сделали "правильное фото" на фоне российского посольства
"Антитіла" в Берлине сделали "правильное фото" на фоне российского посольства
Галина ГРИШИНА
Украинская ведущая Ашион сообщила, что вернулась в Украину из Германии
Украинская ведущая Ашион сообщила, что вернулась в Украину из Германии
Галина ГРИШИНА
  Сайрус после успеха Flowers выпустила черно-белый клип на песню River. Его уже посмотрели более 1,5 млн раз. Видео
  Сайрус после успеха Flowers выпустила черно-белый клип на песню River. Его уже посмотрели более 1,5 млн раз. Видео
Галина ГРИШИНА
Макаревич рассказал, что сделал бы, если бы стал президентом США
Макаревич рассказал, что сделал бы, если бы стал президентом США
  Защищающий Украину на фронте актер Иваница сыграл в украинском детективе бандита. Названа дата премьеры
  Защищающий Украину на фронте актер Иваница сыграл в украинском детективе бандита. Названа дата премьеры
Галина ГРИШИНА
"Говорит, что так и надо". Денисенко сообщила, что ее муж – защищающий Украину на фронте актер Фединчик написал завещание на ее имя
"Говорит, что так и надо". Денисенко сообщила, что ее муж – защищающий Украину на фронте актер Фединчик написал завещание на ее имя
Галина ГРИШИНА
Чарльз III отдал титул покойного отца в подарок своему младшему брату
Чарльз III отдал титул покойного отца в подарок своему младшему брату
Галина ГРИШИНА
Сопонару из "Женского квартала" в полный рост снялась в обнимку с бойфрендом
Сопонару из "Женского квартала" в полный рост снялась в обнимку с бойфрендом
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль села на шпагат во время своего выступления. Видео
Тина Кароль села на шпагат во время своего выступления. Видео
Деми Мур, Элтон Джон, Сайрус, Хэтэуэй и другие. В Лос-Анджелесе состоялся показ новой коллекции Versace. Фото
Деми Мур, Элтон Джон, Сайрус, Хэтэуэй и другие. В Лос-Анджелесе состоялся показ новой коллекции Versace. Фото
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Хочу понять, нравлюсь ли сейчас мужчинам". 43-летняя Ефросинина зарегистрировалась в Tinder и показала, что из этого вышло (62341)
2
Панин: Хотел бы пошутить, что сыну Соловьева я бы дал, но боюсь, сейчас понесется (44448) G
3
"Мои две самые большие радости". Саакашвили показал свою дочь и ее мать – известную грузинскую певицу. Они принимали участие в митинге (42764)
4
Украинцы призвали Американскую киноакадемию отменить номинации на "Оскар" для фильма "Топ Ган: Меверик" с Крузом из-за российских инвестиций (38026)
5
Как выглядит повзрослевшая дочь Пугачевой и Галкина. Свежее фото Лизы Галкиной (32440)
6
Каменских снялась в рубашке с расстегнутыми пуговицами и призвала ценить женщин в любых проявлениях (26062)
7
35-летняя plus size модель Грэм снялась в "голом" золотом лифе (19164)
8
"Это все она, эта ведьма прекрасная, сделала". Полякова спела с автором своих песен хит "Танцюю, як в останній раз". Видео (18103)
 
 
 
 