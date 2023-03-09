Россияне готовят масштабную провокацию на границе Украины и Беларуси. Освещать ее будет пропагандист Соловьев – ГУР МО

"Получена информация, что в ближайшее время военно-политическое командование России планирует проведение масштабной провокации на границе Украины и Беларуси", – сказано в сообщении.
Украинская разведка заявляет, что для детального освещения провокации в Беларусь должен прибыть "главный российский пропагандист" Владимир Соловьев. 11 марта планируется организация телерадиомоста с его участием и прямая трансляция с места событий для пропагандистских СМИ в России.
"Для этого [осуществления провокации] на территорию Беларуси прибывает несколько групп россиян. Вероятно, планы оккупантов предполагают угрозу разрушения объектов инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения", – предупредили в ГУР МО.
Цель провокации, по данным украинской военной разведки, – создание враждебного общественного мнения по отношению к Украине среди белорусских граждан и обеспечение полноценного участия вооруженных сил РБ в войне на стороне России.
В ГУР МО напомнили, что Украина не проводит никаких боевых операций на территории Беларуси.
Российские войска 24 февраля 2022 года открыто вторглись в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
4 октября называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины.
16 февраля Лукашенко пригрозил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.
У российских оккупантов нет сейчас ресурсов, чтобы атаковать Украину с территории Беларуси, считает командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.
4 марта в эфире спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что число российских военных на территории Беларуси не превышает 9–10 тыс. человек.
7 марта Лукашенко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в причастности к атаке на российский самолет-разведчик А-50, базировавшийся на белорусском аэродроме Мачулищи, и заявил, что "вызов брошен".