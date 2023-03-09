Россияне готовят масштабную провокацию на границе Украины и Беларуси. Освещать ее будет пропагандист Соловьев – ГУР МО

Соловьеву отведена особая роль в российской провокации на территории Беларуси, утверждают в ГУР МО Фото: Владимир Соловьев / Facebook

"Получена информация, что в ближайшее время военно-политическое командование России планирует проведение масштабной провокации на границе Украины и Беларуси", – сказано в сообщении.

Украинская разведка заявляет, что для детального освещения провокации в Беларусь должен прибыть "главный российский пропагандист" Владимир Соловьев. 11 марта планируется организация телерадиомоста с его участием и прямая трансляция с места событий для пропагандистских СМИ в России.

"Для этого [осуществления провокации] на территорию Беларуси прибывает несколько групп россиян. Вероятно, планы оккупантов предполагают угрозу разрушения объектов инфраструктуры и возможные жертвы среди мирного населения", – предупредили в ГУР МО.

Цель провокации, по данным украинской военной разведки, – создание враждебного общественного мнения по отношению к Украине среди белорусских граждан и обеспечение полноценного участия вооруженных сил РБ в войне на стороне России.

В ГУР МО напомнили, что Украина не проводит никаких боевых операций на территории Беларуси.