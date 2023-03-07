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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Лукашенко обозвал Зеленского "гнидой" и заявил, что после взрывов в Мачулищах "вызов брошен"

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Лукашенко считает, что Зеленский санкционировал подрыв российского самолета-разведчика в Мачулищах. Белорусский политик разочарован в украинском президенте в результате этого своего предположения
Лукашенко считает, что Зеленский санкционировал подрыв российского самолета-разведчика в Мачулищах. Белорусский политик разочарован в украинском президенте в результате этого своего предположения
Фото: president.gov.ua

Называющий себя президентом Республики Беларусь Александр Лукашенко заявил, что без одобрения президента Украины Владимира Зеленского якобы не могла состояться операция по подрыву российского самолета-разведчика А-50 на аэродроме Мачулищи, подготовку которой Лукашенко приписывает СБУ. Об этом пишет освещающее деятельность самопровозглашенного президента РБ агентство БЕЛТА.

"Вывод один. Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский – просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент", – заявил Лукашенко.

Он аргументировал свои слова тем, что руководство Украины настаивало на заключении с РБ договора о ненападении, а теперь якобы санкционировало провокацию.

"Гнида потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил: "Давайте заключим пакт о ненападении, давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем". На что я говорил: "Мы не собираемся нападать". – "Нет, давайте подпишем договор под покровительством Организации Объединенных Наций, что вы на нас не нападете". Вы слышали мои все эти заявления. И в это время… Что ж, вызов брошен", – заявил самопровозглашенный президент РБ.

Вместе с тем он подчеркнул, что Беларусь не хочет быть втянутой в войну.

"Если они рассчитывают – я ведь знаю, что они хотят нас втянуть в войну по команде американцев… Если вы думаете, что вы, бросив этот вызов, втяните нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы заблуждаетесь", – резюмировал Лукашенко.

7 марта Лукашенко заявил, что в Беларуси задержали якобы "террориста украинских спецслужб" и 20 его помощников, будто бы причастных к взрывам 26 февраля на аэродроме Мачулищи, в результате которых повреждения получил российский самолет дальней радиолокационной разведки А-50.

Самопровозглашенный президент утверждает, что засланный на территорию РБ организатор операции в Мачулищах был будто бы завербован СБУ в 2014 году, а саму операцию СБУ и ЦРУ якобы начали разрабатывать и готовить в Киеве шесть или восемь месяцев назад. С помощью специальной программы и оборудования спецслужбы, по версии Лукашенко, следили "за каждым шагом" исполнителя.

Лукашенко также заявил, что будто бы и на начальном, и на конечном этапе операции "команды шли от СБУ "беглым" [белорусам], находящимся в Польше", оттуда они связывались с неким врачом, передающим информацию "террористу украинских спецслужб" и помогали ему прятаться. Но "просто прокололись, как мудаки последние", и белорусские спецслужбы провели "блестящую операцию".

Называющий себя президентом Беларуси человек заявил, что распорядился провести в РБ "жесточайшую зачистку" и обвинил эмигрировавших в Польшу и Украину белорусов в том, что они якобы "за коврижку готовы уничтожать наших людей".

В СБУ отказались комментировать "слова человека, называющего себя президентом Беларуси".

Контекст:

О повреждении российского военного самолета ДРЛО А-50 в результате двух взрывов на аэродроме Мачулищи в пригороде Минска 26 февраля проинформировала оппозиционная инициатива BYPOL, в которую входят бывшие силовики. По данным BYPOL, повреждения серьезные – пострадали передняя и центральная части А-50, его авионика и радиолокационная антенна, поэтому "самолет точно уже никуда не полетит".

Взрывы были результатом действий белорусских партизан, сообщили СМИ.

Представитель BYPOL Александр Азаров сказал "Радыё Свабода", что участники предполагаемой диверсии уже покинули Беларусь и находятся в безопасности. По информации журналистов, после взрывов на аэродроме Мачулищи белорусские пограничники усилили контроль на выезд из страны.

В Воздушных силах Украины подтвердили повреждение российского самолета ДРЛО А-50 в Беларуси. По данным СМИ, самолет покинул Беларусь и отправился на ремонт (в РБ этот факт поначалу отрицали).

2 марта белорусские партизаны показали видео приземления дрона на российский самолет-разведчик А-50 во время одного из разведывательных полетов. Издание NV опубликовало в Telegram 3 марта видео с дрона, с помощью которого белорусские партизаны взорвали А-50.

Теги: Россия, СБУ, Украина, Беларусь, Польша, Александр Лукашенко, взрыв, самолет, ЦРУ, Минск, аэродром, провокации, политика, Владимир Зеленский, спецслужбы, президент, безопасность
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