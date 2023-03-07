Лукашенко обозвал Зеленского "гнидой" и заявил, что после взрывов в Мачулищах "вызов брошен"

Лукашенко считает, что Зеленский санкционировал подрыв российского самолета-разведчика в Мачулищах. Белорусский политик разочарован в украинском президенте в результате этого своего предположения Фото: president.gov.ua

"Вывод один. Я еще как-то думал, что Украине нужен мир, что Зеленский болеет за свой народ. Президент Зеленский – просто гнида. Просто гнида! Такие операции не проводятся без согласования с руководителем страны и главнокомандующим. Это я вам говорю как президент", – заявил Лукашенко.

Он аргументировал свои слова тем, что руководство Украины настаивало на заключении с РБ договора о ненападении, а теперь якобы санкционировало провокацию.

"Гнида потому, что он бегает вокруг Беларуси, присылает к нам людей и просит, как я уже говорил: "Давайте заключим пакт о ненападении, давайте договоримся, у нас с вами нет никаких проблем". На что я говорил: "Мы не собираемся нападать". – "Нет, давайте подпишем договор под покровительством Организации Объединенных Наций, что вы на нас не нападете". Вы слышали мои все эти заявления. И в это время… Что ж, вызов брошен", – заявил самопровозглашенный президент РБ.

Вместе с тем он подчеркнул, что Беларусь не хочет быть втянутой в войну.

"Если они рассчитывают – я ведь знаю, что они хотят нас втянуть в войну по команде американцев… Если вы думаете, что вы, бросив этот вызов, втяните нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы заблуждаетесь", – резюмировал Лукашенко.

7 марта Лукашенко заявил, что в Беларуси задержали якобы "террориста украинских спецслужб" и 20 его помощников, будто бы причастных к взрывам 26 февраля на аэродроме Мачулищи, в результате которых повреждения получил российский самолет дальней радиолокационной разведки А-50.

Самопровозглашенный президент утверждает, что засланный на территорию РБ организатор операции в Мачулищах был будто бы завербован СБУ в 2014 году, а саму операцию СБУ и ЦРУ якобы начали разрабатывать и готовить в Киеве шесть или восемь месяцев назад. С помощью специальной программы и оборудования спецслужбы, по версии Лукашенко, следили "за каждым шагом" исполнителя.

Лукашенко также заявил, что будто бы и на начальном, и на конечном этапе операции "команды шли от СБУ "беглым" [белорусам], находящимся в Польше", оттуда они связывались с неким врачом, передающим информацию "террористу украинских спецслужб" и помогали ему прятаться. Но "просто прокололись, как мудаки последние", и белорусские спецслужбы провели "блестящую операцию".

Называющий себя президентом Беларуси человек заявил, что распорядился провести в РБ "жесточайшую зачистку" и обвинил эмигрировавших в Польшу и Украину белорусов в том, что они якобы "за коврижку готовы уничтожать наших людей".

В СБУ отказались комментировать "слова человека, называющего себя президентом Беларуси".