В Беларусь прибывают эшелоны с российскими военными и техникой – СМИ

7 марта на железнодорожные станции Осиповичи-1 в Могилевской области и Полонка в Брестской области прибыли два эшелона с техникой и военными.

Первый был отправлен 6 марта со станции Бекасово-Сортировочное в Московской области РФ, в нем находилось 47 вагонов. В их числе пять пассажирских вагонов с личным составом ВС РФ около 250 человек, три крытых вагона со снаряжением и 39 вагонов-платформ с погруженной военной техникой.

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", этот эшелон прибыл в Осиповичи 7 марта, среди техники было около 18 единиц 152-мм гаубиц "Мста-Б".

Второй эшелон 6 марта выехал со станции Вязьма в Смоленской области РФ, в составе находилось 49 вагонов. Среди них четыре пассажирских вагона с личным составом ВС РФ около 200 человек, пять крытых вагонов со снаряжением и 40 вагонов-платформ с колесной и гусеничной воинской техникой. Этот эшелон прибыл на станцию Полонка 7 марта.

Помимо Осиповичей и Полонки, также станцией назначения эшелонов из РФ является и Витебск, говорится в сообщении Сообщества железнодорожников Беларуси.

Речь идет о ротации воинского контингента ВС РФ, который находился на территории Беларуси, обучался на беларусских полигонах и с 25 февраля начал покидать Беларусь вместе со своей техникой, отмечает "Беларускі Гаюн". На замену им в Беларусь прибывают новые солдаты РФ, которые, по всей видимости, также будут дислоцироваться на беларусских полигонах.

Таким образом в Беларусь прибыло не менее 79 единиц техники и минимум 450 человек личного состава.