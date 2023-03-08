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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Беларусь прибывают эшелоны с российскими военными и техникой – СМИ

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Россия перебрасывает в Беларусь военную технику и личный состав
Россия перебрасывает в Беларусь военную технику и личный состав
Фото: belzhd.live

В Беларусь начали прибывать новые эшелоны с техникой и личным составом вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщает Сообщество железнодорожников Беларуси.

7 марта на железнодорожные станции Осиповичи-1 в Могилевской области и Полонка в Брестской области прибыли два эшелона с техникой и военными.

Первый был отправлен 6 марта со станции Бекасово-Сортировочное в Московской области РФ, в нем находилось 47 вагонов. В их числе пять пассажирских вагонов с личным составом ВС РФ около 250 человек, три крытых вагона со снаряжением и 39 вагонов-платформ с погруженной военной  техникой.

По данным мониторинговой группы "Беларускі Гаюн", этот эшелон прибыл в Осиповичи 7 марта, среди техники было около 18 единиц 152-мм гаубиц "Мста-Б".

Второй эшелон 6 марта выехал со станции Вязьма в Смоленской области РФ, в составе находилось 49 вагонов. Среди них четыре пассажирских вагона с личным составом ВС РФ около 200 человек, пять крытых вагонов со снаряжением и 40 вагонов-платформ с колесной и гусеничной воинской техникой. Этот эшелон прибыл на станцию Полонка 7 марта.

Помимо Осиповичей и Полонки, также станцией назначения эшелонов из РФ является и Витебск, говорится в сообщении Сообщества железнодорожников Беларуси.

Речь идет о ротации воинского контингента ВС РФ, который находился на территории Беларуси, обучался на беларусских полигонах и с 25 февраля начал покидать Беларусь вместе со своей техникой, отмечает "Беларускі Гаюн". На замену им в Беларусь прибывают новые солдаты РФ, которые, по всей видимости, также будут дислоцироваться на беларусских полигонах.

Таким образом в Беларусь прибыло не менее 79 единиц техники и минимум 450 человек личного состава.

Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года открыто вторглись в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

4 октября называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

Осенью 2023 года угроза вторжения российских войск из Беларуси будет выглядеть более серьезной, заявил в оперативном анализе за 19 января американский Институт исследования войны (ISW).

В Совете нацбезопасности и обороны Украины считают, что Путин будет склонять Лукашенко к прямому участию в войне против Украины.

16 февраля Лукашенко пригрозил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ выразил надежду, что Беларусь "не вступит" в войну России против Украины, а если же это произойдет, то Украина "будет сражаться и выживет".

7 марта спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что РФ перебрасывает из Беларуси своих военных, которые закончили подготовку на белорусских полигонах.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Беларусь, военная техника, поезда, российская агрессия, война России против Украины, российские военные
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