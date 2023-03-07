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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия перебрасывает из Беларуси своих военных, Украина укрепляет границу – ГПСУ

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Демченко рассказал, что происходит с российскими войсками в Беларуси
Демченко рассказал, что происходит с российскими войсками в Беларуси
Фото: mediacenter.org.ua

Часть российских военных, проходивших обучение на территории Беларуси, закончили подготовку и передислоцируются обратно в РФ. Об этом рассказал на брифинге 7 марта спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает медиацентр "Украина-Укринформ".

"Количество российских военных на этом направлении может несколько измениться. Ранее мы отмечали, что на территории Беларуси находятся около 9–10 тысяч российских военных. За ситуацией активно следят наши подразделения разведки", – сказал он.

По словам Демченко, несмотря на действия россиян, сейчас основная задача Украины – иметь сильную оборону на этом направлении и не допустить вторжения, поэтому наращивание оборонных позиций как по линии границы, так и в приграничной [зоне] не прекращается. Такие мероприятия проходят по всей протяженности границы с Беларусью – от Волыни до Черниговской области, сказал спикер ГПСУ.

Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года открыто вторглись в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

4 октября называющий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с президентом РФ Владимиром Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

Осенью 2023 года угроза вторжения российских войск из Беларуси будет выглядеть более серьезной, заявил в оперативном анализе за 19 января американский Институт исследования войны (ISW).

В Совете нацбезопасности и обороны Украины считают, что Путин будет склонять Лукашенко к прямому участию в войне против Украины.

16 февраля Лукашенко пригрозил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ выразил надежду, что Беларусь "не вступит" в войну России против Украины, а если же это произойдет, то Украина "будет сражаться и выживет".

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Беларусь, ГПСУ, вторжение, война России против Украины, Андрей Демченко
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