Россия перебрасывает из Беларуси своих военных, Украина укрепляет границу – ГПСУ

"Количество российских военных на этом направлении может несколько измениться. Ранее мы отмечали, что на территории Беларуси находятся около 9–10 тысяч российских военных. За ситуацией активно следят наши подразделения разведки", – сказал он.

По словам Демченко, несмотря на действия россиян, сейчас основная задача Украины – иметь сильную оборону на этом направлении и не допустить вторжения, поэтому наращивание оборонных позиций как по линии границы, так и в приграничной [зоне] не прекращается. Такие мероприятия проходят по всей протяженности границы с Беларусью – от Волыни до Черниговской области, сказал спикер ГПСУ.