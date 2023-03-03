Данилов: Путин постоянно хочет "изнасиловать" Лукашенко, но не думаю, что ему удастся его дожать

"[Беларусь] держится, несмотря на то, что она оккупирована со стороны РФ уже долгий промежуток времени, экономически и по многим другим вопросам. Но белорусы пока не поддаются, у них нет никакого желания воевать с нами. И то, что они сегодня не принимают прямого участия в вооруженной агрессии, именно вооруженные силы Беларуси, мы это должным образом оцениваем. Некоторые из наших "горячих голов" говорят, что нам нужно срочно разворачивать войско и идти на Беларусь и так далее. Я хочу, чтобы мы осознавали, что для нас это очень опасная ситуация с учетом того, что мы сегодня имеем огромную линию фронта именно с РФ", – сказал Данилов.
Он подчеркнул, что необходимо отделять белорусский народ от белорусских властей. В том числе и потому, что многие граждане Беларуси воюют на стороне Украины.
По словам Данилова, Лукашенко осознает последствия вступления белорусской армии в войну против Украины.
"Лукашенко стал президентом страны в 1994 году после должности главы совхоза. И ни дня этой должности не оставлял. Не надо считать, что он так прост. Это многогранный человек. И несмотря на то, что Путин постоянно хочет его условно "изнасиловать", чтобы он принял те или иные нужные РФ решения, Лукашенко понимает, чем это все может закончиться. И потому я не думаю, что Путину удастся его дожать. Даже не знаю, что должно произойти, чтобы Путину это удалось", – отметил секретарь СНБО.
Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.
4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".
Текущая активность российских войск в Беларуси указывает на то, что их наступление на Украину в начале 2023 года маловероятно. Осенью 2023 года эта угроза будет выглядеть более серьезной, заявил в оперативном анализе за 19 января американский Институт исследования войны (ISW).
16 февраля 2023 года Лукашенко пригрозил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.
У российских оккупантов нет сейчас ресурсов, чтобы атаковать Украину с территории Беларуси, считает командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.