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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Данилов: Путин постоянно хочет "изнасиловать" Лукашенко, но не думаю, что ему удастся его дожать

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По словам Данилова, Лукашенко (на фото) осознает последствия вступления белорусской армии в войну против Украины
По словам Данилова, Лукашенко (на фото) осознает последствия вступления белорусской армии в войну против Украины
Фото: president.gov.by

Президент РФ Владимир Путин не сможет склонить самопровозглашенного президента Беларуси Александра к тому, чтобы белорусские войска присоединились к войне против Украины. Такое мнение в опубликованном 3 марта интервью "РБК-Украина" выразил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

"[Беларусь] держится, несмотря на то, что она оккупирована со стороны РФ уже долгий промежуток времени, экономически и по многим другим вопросам. Но белорусы пока не поддаются, у них нет никакого желания воевать с нами. И то, что они сегодня не принимают прямого участия в вооруженной агрессии, именно вооруженные силы Беларуси, мы это должным образом оцениваем. Некоторые из наших "горячих голов" говорят, что нам нужно срочно разворачивать войско и идти на Беларусь и так далее. Я хочу, чтобы мы осознавали, что для нас это очень опасная ситуация с учетом того, что мы сегодня имеем огромную линию фронта именно с РФ", – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что необходимо отделять белорусский народ от белорусских властей. В том числе и потому, что многие граждане Беларуси воюют на стороне Украины.

По словам Данилова, Лукашенко осознает последствия вступления белорусской армии в войну против Украины.

"Лукашенко стал президентом страны в 1994 году после должности главы совхоза. И ни дня этой должности не оставлял. Не надо считать, что он так прост. Это многогранный человек. И несмотря на то, что Путин постоянно хочет его условно "изнасиловать", чтобы он принял те или иные нужные РФ решения, Лукашенко понимает, чем это все может закончиться. И потому я не думаю, что Путину удастся его дожать. Даже не знаю, что должно произойти, чтобы Путину это удалось", – отметил секретарь СНБО.

Контекст:

Российские войска 24 февраля 2022 года заходили в Украину в том числе из Беларуси. Беларусь фактически предоставила свою территорию стране-оккупанту в качестве военной базы, в том числе для нанесения по Украине ракетных и авиаударов.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь принимает участие в войне России против Украины. 10 октября он заявил, что договорился с Путиным о развертывании "совместной региональной группировки войск" из-за якобы высокого уровня угроз "на западных границах Союзного государства".

Текущая активность российских войск в Беларуси указывает на то, что их наступление на Украину в начале 2023 года маловероятно. Осенью 2023 года эта угроза будет выглядеть более серьезной, заявил в оперативном анализе за 19 января американский Институт исследования войны (ISW).

16 февраля 2023 года Лукашенко пригрозил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.

У российских оккупантов нет сейчас ресурсов, чтобы атаковать Украину с территории Беларуси, считает командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Беларусь, Александр Лукашенко, ВСУ, война России против Украины, Алексей Данилов, войска
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