Данилов: Путин постоянно хочет "изнасиловать" Лукашенко, но не думаю, что ему удастся его дожать

"[Беларусь] держится, несмотря на то, что она оккупирована со стороны РФ уже долгий промежуток времени, экономически и по многим другим вопросам. Но белорусы пока не поддаются, у них нет никакого желания воевать с нами. И то, что они сегодня не принимают прямого участия в вооруженной агрессии, именно вооруженные силы Беларуси, мы это должным образом оцениваем. Некоторые из наших "горячих голов" говорят, что нам нужно срочно разворачивать войско и идти на Беларусь и так далее. Я хочу, чтобы мы осознавали, что для нас это очень опасная ситуация с учетом того, что мы сегодня имеем огромную линию фронта именно с РФ", – сказал Данилов.

Он подчеркнул, что необходимо отделять белорусский народ от белорусских властей. В том числе и потому, что многие граждане Беларуси воюют на стороне Украины.

По словам Данилова, Лукашенко осознает последствия вступления белорусской армии в войну против Украины.

"Лукашенко стал президентом страны в 1994 году после должности главы совхоза. И ни дня этой должности не оставлял. Не надо считать, что он так прост. Это многогранный человек. И несмотря на то, что Путин постоянно хочет его условно "изнасиловать", чтобы он принял те или иные нужные РФ решения, Лукашенко понимает, чем это все может закончиться. И потому я не думаю, что Путину удастся его дожать. Даже не знаю, что должно произойти, чтобы Путину это удалось", – отметил секретарь СНБО.