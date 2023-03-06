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ПРОИСШЕСТВИЯ

Нацполиция Украины передала в Госбюро расследований дело о смерти теробороновца на границе с Беларусью

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ГБР расследует инцидент по факту нарушения правил несения боевого дежурства
ГБР расследует инцидент по факту нарушения правил несения боевого дежурства
Фото: Державне бюро розслідувань / Facebook

Уголовное производство о гибели на границе с Беларусью 33-летнего военнослужащего теробороны Волыни Сергея Панасюка ведет территориальное управление (ТО) Государственного бюро расследований (ГБР). 6 марта ведомство проинформировало об этом "Украинскую правду" в ответ за запрос.

В ГБР отметили, что материалы дела бюро получило от Национальной полиции в конце прошлой недели.

"Работники ТУ ГБР в городе Львове проводят расследование гибели военнослужащего на украинско-белорусской границе. Открыто уголовное производство по факту нарушения правил несения боевого дежурства (ст. 420 Уголовного кодекса Украины)", – объяснили в ГБР.

В ведомстве подчеркнули, что для установления обстоятельств происшествия назначен ряд экспертиз.

О гибели Панасюка во время выполнения боевой задачи стало известно 27 февраля, его похоронили накануне.

В Нацполиции говорили, что дело расследуется по статье "умышленное убийство" и "точно известно, что выстрелы производились не со стороны Беларуси".

Контекст:

Украина усилила охрану границы с Беларусью после того, как российские войска 24 февраля 2022 года открыто вторглись в Украину в том числе из Беларуси. Впоследствии россиян изгнали с северных территорий Украины.

В Совете нацбезопасности и обороны Украины считают, что президент РФ Владимир Путин будет склонять находящегося в Беларуси при власти с 1994 года Александра Лукашенко к прямому участию в войне против Украины.

16 февраля Лукашенко пригрозил, что "готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь только в одном пока случае": если из Украины "хоть один солдат придет на территорию Беларуси". При этом он подчеркнул, что белорусы не хотят войны.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ выразил надежду, что Беларусь "не вступит" в войну России против Украины, а если же это произойдет, то Украина "будет сражаться и выживет".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Беларусь, смерть, Волынская область, граница, экспертиза, территориальная оборона, Государственное бюро расследований, уголовное производство, Нацполиция, ГБР
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