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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В рядах СБУ разоблачили подполковницу – сторонницу "русского мира", сообщили в СБУ и ГБР

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Подозреваемая служит в СБУ с 1996 года
Подозреваемая служит в СБУ с 1996 года
Фото: dbr.gov.ua

Служба безопасности Украины и Госбюро расследований 2 марта сообщили о разоблачении сотрудницы СБУ – подполковницы, отрицавшей агрессию РФ и оправдывавшей войну России против Украины.

Как сказано в релизе ГБР, речь о сотруднице управления СБУ в Ровенской области. 

"Подполковница активно продуцировала месседжи российской пропаганды и продвигала антиукраинские взгляды. В частности, женщина убеждала, что война в Украине выгодна, прежде всего, Соединенным Штатам Америки, подчеркивала, что "Запад преследует собственные интересы", а также, что именно из-за Украины, а не из-за России как страны-агрессора все европейские страны страдают из-за повышения тарифов и санкций", – сообщили в Госбюро. 

По информации ГБР, подполковница в частных беседах восхищалась политикой самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и жалела, что экс-президент Украины Виктор Янукович бежал из страны в 2014 году. 

Эта сотрудница СБУ, по данным следствия, обвиняла украинские власти в начале полномасштабной войны – "из-за того, что не признали "автономными" Донецкую и Луганскую области". 

"Кроме того, чиновница не верит в обстрелы востока Украины россиянами – ведь "они приняли решение их защищать", – а украинских военных обвиняет в постоянных "провокациях", – говорится в релизе. 

В СБУ добавили, что она отрицала обстрелы Россией Запорожской атомной электростанции и "пыталась представить российский ракетный удар по роддому в Мариуполе как "нагнетание обстановки". Женщину в релизе назвали сторонницей "русского мира". 

Подполковница служила в СБУ с 1996 года и "ранее подобных настроений не проявляла", сейчас она отстранена от должности и находится в распоряжении, сообщили в ГБР. Решение относительно увольнения с должности будет принято по результатам расследования. 

Женщине сообщили о подозрении в оправдании, признании правомерной, а также отрицании вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, совершенным должностным лицом (ч. 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины). В случае, если вина будет доказана, подполковнице грозит до восьми лет лишения свободы. 

Разоблачение сотрудницы СБУ в украинской спецслужбе назвали продолжением процесса очищения собственных рядов. Глава СБУ Василий Малюк назвал очищение службы от предателей и деструктивных элементов одним из приоритетов СБУ. 

"Мы продолжаем курс на самоочищение Службы и не собираемся останавливаться. СБУ – это не место для агентов Кремля и людей, не верящих в победу Украины. Если кто-то изменил присяге и украинскому народу – должен ответить по закону", – резюмировал он. 

https://www.facebook.com/SecurSerUkraine/posts/pfbid0pQUV3t5WqrANnSuj9dM1jHaYgDyjDWcpmPt6NQE54E3ZUfARPmxA88zMQVumAWkRl

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Виктор Янукович, Россия, СБУ, Александр Лукашенко, роддом, расследование, обстрелы, война России против Украины, подозрение, Служба безопасности Украины, ГБР, Василий Малюк, русский мир, ЗАЭС
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